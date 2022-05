L'écrivain François Blais n'est plus

Le romancier québécois François Blais est décédé, a annoncé dimanche la maison d'édition L'Instant même.

L'auteur a choisi de mettre fin à ses jours. Il avait 49 ans.

Sous le choc, la maison d'édition a rendu hommage à l'écrivain dans une annonce sur les réseaux sociaux.

«Les mots nous manquent pour exprimer notre désarroi devant sa décision, nous qui avons eu l'immense privilège de connaître François depuis la parution de son premier roman en 2006. Dans une certaine mesure, nous avons un peu l'impression d'avoir grandi avec lui, invités à partager son univers à la fois cynique et tendre», a écrit l'éditeur sur sa page Facebook.

«Le monde des lettres québécois est plus riche, plus vibrant et plus beau parce que François a osé en ébranler quelques fondations», a-t-il ajouté.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages ont été nombreux.

«François Blais avait un super pouvoir, il savait fabriquer de la drôlerie avec son désespoir», a déclaré Marylise Hamelin dans un tweet rendant hommage à son auteur préféré.

«Chacune de ses nouvelles parutions était alors vécue comme de véritables petits événements», a quant à elle écrit la Librairie Pantoute sur sa page Facebook.

Écrivain talentueux doté d'un humour intelligent, François Blais a marqué l'univers littéraire de beaucoup de Québécois et a laissé derrière lui un héritage riche en mots et en histoires.

L'auteur, originaire de Grand-mères en Mauricie, s'est fait remarquer dès la sortie de son premier roman Iphigénie en Haute-Ville, publié en 2006. Depuis, il a publié une quinzaine de livres, dont quatre pour enfants, et a été finaliste pour un bon nombre de prix tels que le Prix des libraires du Québec.