Quand mai se prend pour juillet

Trois rayons de soleil en croix et on perd le nord.

Au début du mois, avec un mercure à 11 degrés au soleil, j’avais encore le manteau sur le dos et croisais quelques téméraires déjà en bermudas et en gougounes.

Ces derniers jours, avec nos records de chaleur...

Les fêlés du casseau sortent de leur tanière

Les « pas de casque » sur leur vélo, les écouteurs enfoncés dans les oreilles qui te font un doigt d’honneur en te coupant sur la droite alors que tu prends ton virage.

Les amateurs de trottinettes et les skaters qui s’amusent à zigzaguer sur les trottoirs.

Les chauffards qui confondent nos rues à nids-de-poule avec le circuit Gilles-Villeneuve.

Les as du volant, calés dans leur bolide aux vitres opaques qui vibrent au son du métal hurlant de leur musique.

Les enragés qui sortent de leur véhicule pour t’engueuler. Les impatients qui jouent du klaxon.

La fièvre de ce printemps estival

Au diable le t-shirt, on sort en bedaine ! On montre nos jambes, notre augmentation mammaire et on porte le faux cil extralong.

On sort la bière, le rosé, les spritzers. Bye bye les masques pis la maudite COVID !

On envahit les terrasses, les parcs et les jardins. On sort sur nos balcons, on parle fort. Même les moustiques et les mouches noires ont devancé le calendrier pour ne pas rater ce début de saison.

Les pépiniéristes font des affaires d’or, j’ai déjà installé mes boîtes à fleurs. Pour un peu, on sèmerait nos plants de tomates. On se calme, nous ne sommes qu’en mai...

Le temps de se griser du rose des cerisiers et des pommetiers, de respirer le parfum des lilas. Petits moments bénis, bonheurs éphémères...

Profitons de cette zénitude, même si le climat est devenu fou.

Gardons-nous quand même une petite laine, on va peut-être geler comme des rats à la Saint-Jean-

Baptiste.