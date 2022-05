Vous et les sports

Mettons les priorités à la bonne place. Tenir des résolutions à partir du 1er janvier, ça n’a pas de sens, et les chances de réussites sont quasi nulles. Pensez-y !

Au lendemain d’une série de partys, après des repas trop copieux, dans le froid, la neige, le tout ponctué d’une fatigue physique et mentale, ce n’est pas le temps d’entreprendre des changements exigeants. Ça ne marchera pas.

C’est quand, le bon temps ? C’est maintenant.

Une simple marche

Enfin la chaleur, le beau temps et la nature toute verte et belle s’offrent en fond de scène pour faire du sport, se délier les muscles et même s’attaquer aux petits bourrelets.

Une simple marche au quotidien va changer votre vie. La plupart des municipalités se fendent le budget en quatre pour aménager parcs et pistes et c’est gratuit, ça vous appartient pour aller courir, vous « pitcher » à la balle, vous faire des passes avec un ballon de soccer ou ne serait-ce que de jouer au frisbee. Allez, sortez dehors. Il me semble qu’on a eu assez d’être obligatoirement renfermés, cloîtrés.

À votre porté

Allez donc vous acheter un vélo. Pas obligé de choisir le bidule électrique à 2000 piasses. Un bon bicycle... usagé s’il le faut.

Découvrez votre quartier comme vous ne l’avez jamais vu. Pas le Tour de France, là. Juste une belle promenade toute douce en espionnant vos voisins.

Sinon, découvrez Montréal et ses innombrables pistes et recoins simplement en louant un Bixi un samedi après-midi. Vous allez en prendre l’habitude.

C’est beau le sport à la télé, mais c’est tellement merveilleux de sentir qu’on fait du bien à notre corps en s’amusant. Renouez avec ce plaisir extra de prendre une bonne douche après avoir transpiré. Ensuite, votre bière froide sera meilleure que jamais.

L’univers vous appartient, sautez dedans. Ça ne vous tente pas de passer cinq heures sur un terrain de golf ? Allez passer une heure ou deux dans un champ de pratique.

Audacieux ? Essayez le kayak, on en loue sur plusieurs plages de nos cours d’eau.

Allez à la pêche. Par exemple, à la hauteur de Saint-Lambert, il y a plein de gens qui lancent leur ligne depuis la rive et ils attrapent perchaudes et même du doré.

Observez, il y a plein d’endroits pour s’offrir un beau pique-nique en famille ou avec des amis. Maintenant qu’on a tous un appareil dans notre cellulaire, profitez-en pour faire de magnifiques photos de vos proches, et même de votre chien.

Informez-vous, je suis certain qu’il y a plein de terrains de tennis disponibles et pour très peu à deux pas de chez vous.

Un cadeau

Vous aimez le sport ? Faites-en. Allez-y à votre mesure, selon vos capacités, mais faites un cadeau à votre corps. Tout ce qui vous manque, c’est un petit auto-coup de pied au derrière pour débuter. Je sais que ça vous tente. Jamais vous n’allez le regretter.

C’est bien beau les patios et les terrasses, mais il faut les mériter.

Et, oui, marcher, c’est du sport.

De l’enclave

Photo Agence QMI, Dominic Chan