Alliance de Montréal: un cœur qui bat au son des ballons

L’Alliance de Montréal prend forme. En entendant résonner le son des ballons sur le court installé à l’Auditorium de Verdun lundi matin, Annie Larouche, vice-présidente des opérations, a vécu de grandes émotions.

«On voit ça tranquillement prendre vie et la dernière chose qu’il manquait, ce sont les joueurs sur le court, a-t-elle noté, en vantant les installations de la nouvelle équipe de la Ligue élite canadienne de basketball. On les voit arriver, il y a la distribution des jerseys et quand on entend les premiers ballons résonner sur le terrain, on constate que nous en sommes rendus là. Enfin!»

Dès la première journée du camp, il était possible de sentir la frénésie. Et cela risque d’augmenter de plus en plus en vue du premier match, le 25 mai à Hamilton, puis lors de l’ouverture locale, le dimanche 29 mai. Déjà, les billets s’envolent en vue de la première partie à domicile, qui risque fortement d’être présentée à guichets fermés, soit devant 3700 personnes.

«Je veux que ce soit rempli à chaque match ici, a souhaité le joueur de l’Alliance, Kemy Ossé, avec un grand sourire. J’espère que les partisans vont connecter avec nous et qu’on va offrir un bon spectacle.»

Devant la famille

Pour bon nombre de joueurs québécois faisant partie de l’équipe, l’occasion sera belle pour évoluer devant la famille et les amis. Ossé a notamment très hâte de s’illustrer devant sa maman Primuse et son papa Sylvio.

«Mes parents m’ont peut-être vu jouer à quatre reprises dans ma vie, a indiqué Ossé, précisant que la plus récente fois remonte à 2017 lors de son dernier match à domicile, avec les Trojans de l’Université de l’Arkansas/Little Rock, dans la NCAA. Ça va être vraiment spécial, cette année. Nous sommes plusieurs Québécois qui auront nos familles ici pour nous voir à chaque match.»

Un duo de frères

Nathan Cayo a quant à lui le bonheur de compter sur son petit frère Samuel parmi ses coéquipiers, bien que ce dernier soit limité à l’équipe d’entraînement.

«Non seulement je joue pour Montréal, mais avec mon frère sur l’équipe, c’est une bénédiction, a commenté Cayo. On a joué ensemble au Collège Jean-de-Brébeuf, à ma dernière année à Montréal, et c’était une belle expérience. Lui et moi sommes excités, c’est comme un rêve.»

- L’Alliance a annoncé l’embauche d’un autre joueur, lundi, soit l’Américain Sherwood Brown. Celui-ci a évolué en Europe au cours de la plus récente campagne, précisément en Finlande et en Roumanie.