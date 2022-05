Biden et Mitsotakis célèbrent une relation greco-américaine «qui n'a jamais été meilleure»

WASHINGTON | Le président américain Joe Biden et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ont assuré lundi à la Maison-Blanche que la relation entre les deux pays n’avait «jamais été meilleure».

Le chef du gouvernement grec, reçu dans le Bureau ovale, a déclaré devant les journalistes que sa visite était «l’occasion de faire le point sur notre relation qui, je le crois honnêtement, n’a jamais été meilleure».

«Moi aussi», a acquiescé Joe Biden, pour qui le partenariat entre les deux pays est «plus important que jamais».

Le président démocrate a dit que les pères fondateurs de la nation américaine s’étaient inspirés des grands penseurs de la démocratie de l’Antiquité grecque, tandis que Kyriakos Mitsotakis a lui souligné que l’indépendance américaine avait été une référence dans le combat pour l’indépendance de la Grèce, lancé en 1821.

Joe Biden reçoit le chef de l’exécutif grec pour marquer, avec un peu de retard, le bicentenaire de cette indépendance.

Les deux dirigeants doivent en particulier s’entretenir du soutien à l’Ukraine face à la Russie, et de l’OTAN, dont la Grèce est membre.

Leur rencontre a lieu alors que la Turquie menace de s’opposer à l’entrée dans l’alliance atlantique de la Suède et de la Finlande.

La Turquie et la Grèce avaient promis après l’invasion de l’Ukraine de «se concentrer sur ce qui les unit», mais leur relation traverse régulièrement des zones de turbulences, Ankara et Athènes s’accusant régulièrement de violations des eaux territoriales et de l’espace aérien.