Charlotte Cardin fait les manchettes

Grâce à ses quatre prix remportés durant la fin de semaine des Juno, à Toronto, le nom de Charlotte Cardin a fait les manchettes des grands médias culturels américains.

Le Rolling Stone, Billboard, Variety et The Hollywood Reporter ont tous mis l’accent sur le triomphe de l’artiste québécoise dans leur couverture de la remise des prix soulignant l’excellence en musique canadienne.

« Charlotte Cardin domine avec quatre victoires, incluant Artiste de l’année », a titré le Hollywood Reporter, au-dessus d’une photo d’archives de Charlotte Cardin.

Capture d’écran

« Charlotte Cardin gagne gros », relevait pour sa part le magazine Variety. L’article reprenait plusieurs déclarations de la Québécoise lors de sa rencontre avec la presse, dimanche soir, après le gala.

Artiste la plus citée de la cuvée 2022 avec six nominations, Charlotte Cardin a remporté les prix Juno d’Artiste de l’année, Album et Album pop de l’année (pour Phoenix) et Chanson de l’année (Meaningless), des récompenses que convoitaient aussi Shawn Mendes, The Weeknd et Justin Bieber.

« C’est vraiment extraordinaire pour un projet basé à Montréal d’obtenir ce genre de reconnaissance. Ce n’est pas facile d’atteindre les autres provinces quand on vient du Québec. Je prends ces prix comme une validation et une invitation à continuer de travailler fort », a déclaré Charlotte Cardin aux médias à Toronto.

Capture d’écran

Curiosité

Le directeur de la programmation du Festival d’été de Québec, Louis Bellavance, qui assistait au gala des Juno, croit que la domination de Charlotte Cardin va piquer la curiosité de bien des gens de l’industrie, au Canada et aux États-Unis, qui vont se demander qui est cette Québécoise qui a battu des stars mondiales.

« En plus, les prix qu’elle a remportés sont basés sur la consommation de sa musique, soit les ventes d’albums, de billets de concert et les écoutes sur les plateformes en ligne. Ce n’est pas seulement un jury qui a décidé. Les chiffres ont parlé », soumet-il.

Capture d’écran

Plus de spectateurs

À court terme, estime M. Bellavance, on peut croire que Charlotte Cardin donnera des concerts dans des salles pouvant accueillir plus de spectateurs au Canada anglais. « Elle va pouvoir faire des salles de 2000, 3000 ou 5000 personnes. »

En tout cas, ça ne nuira certainement pas à l’achalandage de son spectacle lors de la soirée d’ouverture du FEQ, le 6 juillet, sur les plaines d’Abraham.

Charlotte Cardin sera à l’Impérial Bell de Québec, de mercredi à samedi, puis au MTelus de Montréal, du 27 au 29 mai, pour sept concerts présentés à guichets fermés. Elle participera au festival Pully-Québec, en Suisse, le 8 juin.