Des cendres et l’urne volées sur son balcon

Une Québécoise dénonce avec vigueur le fléau des colis dérobés à Montréal, elle qui implore désormais les voleurs de l’urne de son chien de lui rendre ses cendres.

«Quand j’ai vu que le paquet n’était pas devant ma porte, c’était la panique. J’ai fouillé partout. Je me demande surtout comment on peut livrer des cendres sans demander de signature du client», déplore Lydia Yakonowsky.

Cette résidente de la rue Saint-Dominique, sur le Plateau-Mont-Royal, a dû euthanasier son chien le 30 avril dernier en raison de problèmes de santé. Les cendres de Boris, un pékinois qui l’a accompagné durant les 13 dernières années, devaient arriver dans un colis le 13 mai.

Courtoisie

«On l’a euthanasié à la maison. Le vétérinaire prenait ensuite sa retraite. C’était son dernier acte. Il m’a assuré que les cendres allaient arriver par la poste. Déjà, ça m’inquiétait parce qu’il y a plein de vols ici», explique au Journal Mme Yakonowsky, toujours sous le choc.

Rappelons que les autorités mettent en garde les Québécois contre le vol de colis depuis des mois. Le Journal avait d’ailleurs révélé en décembre dernier que de plus en plus de Montréalais installent dorénavant des caméras pour capter les petits criminels sur le fait.

Courtoisie

Ils étaient prévenus

C’est l’entreprise Incimal Inc, un crématorium de Berthierville spécialisé dans les incinérations d'animaux de compagnie au Québec, qui devait se charger de la dépouille de Boris.

«La compagnie m’a appelé avant la livraison. J’ai exigé une signature du livreur pour être certaine d’avoir l’urne. Ils m’ont dit que c’était impossible, mais ils ont accepté de demander au livreur de cacher le colis derrière la poubelle», raconte la Montréalaise.

Courtoisie

Malgré les indications et les avertissements, les cendres de Boris ont été déposées devant sa porte et non cachées derrière une poubelle. Lydia Yakonowsky a même reçu une photo du transporteur Dicom à l’appui.

Courtoisie

Résultat? Le pire scénario imaginé par Mme Yakonowsky s’est produit. «Quelqu’un l’a volé. J’ai retrouvé la boîte éventrée plus loin sur ma rue. J’ai aussi trouvé la facture du crématorium et du collier de Boris. Mais les cendres et l’urne ont disparu», mentionne-t-elle.

Courtoisie

Cri du coeur

La Montréalaise affirme qu’elle a déposé une plainte au Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) pour retrouver les coupables.

Elle a aussi installé des affiches dans son quartier pour retrouver l’urne de Boris. Lydia Yakonowsky mentionne qu’elle est prête à offrir une compensation.

Francis Pilon / Jdem

«Retrouver ses cendres m’aiderait à mieux faire mon deuil. C’est pas remplaçable. C’est la seule chose que je n’aurais pas voulu me faire voler», laisse-t-elle tomber.

Contactée à ce sujet, la compagnie Incimal s’est faite avare de commentaires.

Incimal / Facebook

«L’entreprise trouve la situation déplorable, mais ne peut commenter en raison de l’intention manifestée par la cliente d’intenter des procédures judiciaires», affirment Katy et André Loiselle, à la tête du crématorium.