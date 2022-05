Le Rocket ne craint pas un match ultime sur la route

À moins de 24 heures de leur match ultime au deuxième tour des séries éliminatoires de la Ligue américaine, le Rocket de Laval est pleinement confiant. Même si ce cinquième et dernier duel face au Crunch de Syracuse sera disputé au Upstate Medical University Arena, les hommes de Jean-François Houle ne sont nullement intimidés.

Ils y avaient d’ailleurs enlevé le deuxième duel, par la marque de 3 à 2, nivelant ainsi la série, avant de partager les honneurs des deux matchs à Laval.

«Pour être honnête, à date Syracuse, ça n’a pas été très intimidant, de dire Tobie Paquette-Bisson, lors des entrevues avec les médias, lundi. Disons que nous, à Laval, on avait la chance d’avoir une foule très intimidante. C’était vraiment une belle expérience. Ici [à Syracuse] à date, ça ne nous a vraiment pas affecté, pis on est tellement habitués de jouer ici que ça ne change rien pour nous autres.»

«On le sait qu’ils sont bons à la maison, a renchéri Joël Teasdale. On peut regarder leur fiche à la fin de la saison, ils n’ont pas beaucoup de défaites à la maison. C’est la raison principale pourquoi c’est intimidant jouer ici.»

Le Crunch a effectivement bien défendu son domicile en saison régulière, lui qui y a maintenu une fiche de 24-11-1-2, en plus d’y avoir marqué 25 buts de plus que leurs adversaires.

«C’est un match, il ne faut pas que tu te stress avec ça et il faut que tu te présentes, que tu joues ton meilleur match de l’année pour gagner», a expliqué l’entraîneur-chef.

«Le hockey d’aujourd’hui, il n’y a pas de "game" facile, a exprimé Alex Belzile. Toutes les équipes sont bonnes et souvent ça se joue à un cheveu, à un jeu près, des petits détails, donc va vraiment falloir être "focus", arriver prêt pour jouer et jouer de la bonne façon.»

Mettre Alnefelt à l’épreuve

En raison de la blessure au gardien Maxime Lagacé au début du quatrième duel, Hugo Alnefelt a dû prendre la place entre les poteaux. Le Suédois avait bien fait en relève, bloquant l’ensemble des 24 lancers dirigés vers lui.

Tout semble indiquer que ce sera de nouveau Alnefelt devant le filet des favoris de la foule, mais cette fois, les patineurs du Rocket comptent mettre plus de pression sur l’homme masqué.

«C’est quelque chose qu’on a moins bien fait dans le dernier match, aller mettre de la présence au but pour déranger le gardien un petit peu, a indiqué Teasdale. C’est une des bonnes parties de mon jeu, donc il faut que je retrouve mon jeu et que j’aille en avant du but, là où ça paie.»

«C’est sûr qu’il va falloir plus d’offensive, a clamé Houle. On n’a pas compté de but au dernier match. On n’a pas eu beaucoup de lancers au filet. C’est le match où on a eu le moins de chances, alors ça va être important d’en créer plus.»