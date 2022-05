Les Golden Knights limogent leur entraîneur-chef

Les Golden Knights de Vegas ont congédié l’entraîneur-chef Peter DeBoer, lundi, quelques semaines après une fin de saison marquée par la première exclusion des séries de la concession.

DeBoer a donc payé pour l’échec des siens, qui ont terminé au neuvième rang de l’Association de l’Ouest malgré 94 points. Précédemment, il avait permis au club d’atteindre le troisième tour éliminatoire en 2020-2021, les Knights baissant pavillon devant le Canadien de Montréal.

«Nous aimerions remercier Peter DeBoer pour son engagement des trois dernières campagnes. Depuis qu’il s’est joint à notre organisation, il nous a guidé à travers des circonstances uniques et les plus exigeantes auxquelles nous avons eu droit depuis notre arrivée dans la Ligue nationale. Après de longues discussions pendant les deux plus récentes semaines, nous en avons conclu qu’un nouvel instructeur nous placera en meilleure position pour réussir l’an prochain», a expliqué par voie de communiqué le directeur général Kelly McCrimmon.

Avec DeBoer en poste, Vegas a conservé une fiche de 98-50-12. Celui-ci a aussi dirigé les Devils du New Jersey, les Panthers de la Floride et les Sharks de San Jose.