Les joueurs-clés des Rangers ont répondu présent

Les Rangers de New York ont bien failli partir en vacances plus tôt que tard, mais s’ils ont atteint le deuxième tour des séries, c’est grâce à leur caractère et à la capacité de leurs meneurs de réaliser les jeux importants au bon moment.

Après cinq matchs, les Blueshirts se retrouvaient dans le pétrin, en retard 3 à 1 face aux Penguins de Pittsburgh. Ils ont toutefois su relever la tête avec trois gains consécutifs, incluant une victoire de 4 à 3 en prolongation dans le septième affrontement, dimanche. La formation new-yorkaise peut remercier ses joueurs de premier plan pour cette réussite. Chris Kreider a réalisé un doublé pendant la sixième rencontre et a marqué durant la suivante. Mika Zibanejad a créé l’égalité tard en troisième période du duel décisif. Igor Shesterkin a eu le mérite de rebondir après des moments difficiles, terminant avec un taux d’efficacité de ,911.

«Il a fait le boulot toute l’année pour nous, a commenté Zibanejad au site NHL.com concernant son gardien. Il nous a donné une chance de remporter chaque partie. [...] L’adversaire aura des occasions de compter et nous savons qui est là en arrière. Nous lui faisons confiance. Avec sa présence tranquille, il nous donne la confiance d’avancer.»

Et il y a Artemi Panarin, auteur du filet victorieux en avantage numérique. Le Russe a offert une production constante en vertu de ses trois buts et quatre mentions d’aide.

«C’est notre homme, que je me disais à moi-même quand la prolongation a commencé. Je savais que c’était lui qui allait marquer si nous devions obtenir le but», a affirmé l’entraîneur-chef Gerard Gallant au quotidien «New York Post».

Se battre, tout le temps

Si les Rangers souhaitent maintenant renverser les Hurricanes de la Caroline en demi-finale de l’Association de l’Est, ils auront à maintenir leur niveau de persévérance et de hargne.

«C’est notre équipe. Nous compétitionnons, nous bataillons et nous trouvons des façons de remporter des matchs que nous ne devrions peut-être pas», a ajouté Gallant, bien conscient de la domination de 45 à 30 des Penguins dans la colonne des tirs.

«Peu importe comment se déroule la rencontre ou ce qui se passe, on reste ensemble, a renchéri Zibanejad, qui a amassé 11 points au premier tour. Nous savons ce qu’on a dans ce vestiaire. Tout ce que nous pouvons faire, c’est de travailler fort et d’offrir notre meilleur en demeurant unis. Je pense que de bonnes choses surviendront.»

-Face aux Hurricanes, dès mardi, les Rangers tenteront de venger leur échec en ronde de qualification des séries 2020, quand ils avaient perdu contre la Caroline. Ce revers leur avait cependant permis de participer – et de gagner – la loterie du repêchage amateur. New York a éventuellement sélectionné Alexis Lafrenière.