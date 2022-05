Météo au Québec: baisse du mercure et retour de la pluie en ce début de semaine

Après une première canicule hâtive, le mercure sera à la baisse en ce début de semaine dans le sud du Québec, alors que des pluies orageuses sont attendues dans certains secteurs.

Les températures dégringoleront jusqu’à 18 degrés dans l’ouest de la province, alors que dans les secteurs au Montréal, on prévoit un temps nuageux suivi d’averses de pluie avec un mercure entre 24 et 26 degrés.

«On prévoit des quantités de 50 à 80 millimètres de pluie sur ces régions de lundi après-midi jusqu'à mardi matin», a indiqué Environnement Canada., qui a émis des alertes pour les secteurs de la couronne Nord de Montréal.

Le temps sera également nuageux ailleurs, avec de la pluie débutant en après-midi notamment en Beauce et en Estrie, alors qu’à Québec et au Saguenay, les averses devraient cesser le matin, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Dans l’est de la province, la pluie devrait cesser le matin pour laisser place à une alternance de soleil et de nuages, alors que les températures seront supportables dans le Bas-Saint-Laurent et relativement froides sur la Côte-Nord.

Du temps pluvieux est prévu pour mardi avec des températures nettement à la baisse, alors qu’il fera entre 14 et 18 degrés dans le sud et le centre de province et plus froid dans les secteurs un peu plus au nord.