Pierre-Luc Dubois propulse encore le Canada

Pierre-Luc Dubois a une fois de plus fait la différence pour le Canada, inscrivant deux buts, dont celui de la victoire, dans un gain de 5 à 1 contre la Slovaquie lors d’un match du tournoi préliminaire du Championnat du monde de hockey, lundi, à Helsinki.

Dubois y est notamment allé d’un effort remarquable pour donner l’avance 3 à 1 aux représentants de l’unifolié en deuxième période. Après un premier tir bloqué qu’il a décoché en tombant, il a touché la cible lorsqu’il était allongé sur la glace.

Il s’agit d’un deuxième doublé de suite pour le Québécois, qui est le meilleur buteur du Mondial avec quatre buts en trois parties jusqu’ici.

Les deux buts de Dubois, marqués en début de deuxième période, sont arrivés à point puisque la Slovaquie semblait beaucoup plus affamée que le Canada. Un but de Samuel Takac au premier tiers a en effet permis aux Slovaques de créer l’égalité.

Le gardien Logan Thompson s’est toutefois assuré de limiter ses adversaires à un seul but, effectuant 34 arrêts. Il a d’ailleurs été nommé joueur du match, tout comme son vis-à-vis Adam Huska, bombardé de 44 lancers.

Adam Lowry, Cole Sillinger et Morgan Geekie ont été les autres buteurs pour le Canada. Lowry et Geekie ont totalisé deux points, tout comme le porte-couleurs du Canadien de Montréal Josh Anderson et Dylan Cozens.

Le prochain match du Canada aura lieu jeudi contre le Kazakhstan.