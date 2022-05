Réfugiés ukrainiens: elle permet l’accueil de 10 familles

Photo Martin Alarie Marie-Ève Jalbert­­ (au centre) peut compter sur toute une communauté pour accueillir les réfugiés ukrainiens sur la Rive-Sud de Montréal. Sur la photo prise à Carignan mercredi, on retrouve Michaël et Béatrice Vaillancourt, accompagnés d’Anastasia, Viktoria et Veronika Kovalenko (à gauche) ; Johanne Craig et Diane Mailhot (debout au centre) ; Stéphanie Massicotte et François Gagnon (debout à droite) ; Elena Vilihura et Valérie Bouchard (en bas à droite) ; ainsi que Mme Jalbert (assise au centre).