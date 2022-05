5 choses à ne pas manquer au Festival de Cannes

Le Festival de Cannes souffle ses 75 chandelles cette année. Aujourd’hui et jusqu’au 28 mai, les vedettes afflueront à nouveau, après deux ans de turbulences pandémiques. Le Journal a recensé 5 événements qui retiendront assurément l’attention sur la Croisette.

LE RETOUR DE TOP GUN

Photo AFP

Trente-six ans après la sortie du film Top Gun qui avait hissé Tom Cruise au sommet des acteurs les plus populaires de Hollywood, l’acteur vient présenter en avant-première la suite tant attendue Top Gun : Maverick. Il y reprend le rôle du pilote d’essai Maverick Mitchell, qui, après 30 ans de service comme aviateur dans la Marine, repousse toujours autant les limites. Val Kilmer y reprendra son rôle de Iceman, le temps d’une apparition. Ce ne sera que la seconde participation de Tom Cruise au Festival de Cannes, la première remontant à 1992. Un hommage à la carrière de l’acteur est aussi prévu.

LE FILM TANT ATTENDU SUR ELVIS

Photo courtoisie

Les admirateurs du King comptent les jours jusqu’à la sortie du film relatant la vie d’Elvis Presley. Présenté hors compétition, Elvis met en vedette l’acteur américain Austin Butler ainsi que Tom Hanks dans le rôle de son gérant, le Colonel Parker. Après avoir visionné le film, Lisa Mary Presley – la fille du chanteur disparu – a déclaré qu’Austin devrait remporter un Oscar pour ce rôle. L’acteur a aussi pris la pose avec Priscilla Presley, l’ex-épouse du King, lors du plus récent Met Gala. Elle a aussi salué son « extraordinaire » interprétation.

UNE PLUIE DE CÉLÉBRITÉS

À Tom Cruise et Tom Hanks vient s’ajouter la présence de plusieurs vedettes internationales, dont Anne Hathaway, Kristen Stewart qui grimpera les marches aux côtés de Léa Seydoux et de Viggo Mortensen. Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Jean Dujardin, Idris Elba, Gilles Lelouche, Alicia Vikander et Woody Harrelson seront aussi de la partie. Le jury est présidé par l’acteur Vincent Lindon et c’est l’acteur et producteur américain Forest Whitaker qui recevra la Palme d’Or d’honneur.

LE RETOUR DE LA VIE DE LUXE ET DES EXTRAVAGANCES

Après une édition annulée et une présentée en juillet pendant la pandémie, le Festival de Cannes est de retour dans sa formule originale, festive et luxueuse. Les villas de luxe et les yachts sont repris d’assaut par les vedettes et les festivaliers et les terrasses et les plages privées accueillent à nouveau des événements médiatiques et mondains (la plage Magnum présentera une prestation de leur égérie, Kylie Minogue alors que la mannequin Alessandra Ambrosio prendra d’assaut la plage Nespresso) et les fêtes iront bon train pendant toute la durée du Festival.

ÉMOUVANTES PENSÉES POUR L’UKRAINE

Les paillettes et les vedettes ne sauront faire oublier la guerre sévissant en Ukraine. Le Festival a tenu à rendre hommage au peuple ukrainien en annonçant qu’il n’accueillerait pas de « délégations » officielles ou de structures liées au gouvernement de Russie. Il a ajouté en sélection le film posthume de Mantas Kvedaravicius, un réalisateur lituanien ayant perdu la vie en avril dernier à Marioupol. La compétition s’ouvrira avec le film de Kirill Serebrennikov, devenu symbole des artistes russes, ayant rompu avec le régime qu’il a quitté au début de la guerre.