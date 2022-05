Air France inaugure sa liaison directe Paris-Québec

Air France a inauguré aujourd’hui sa nouvelle liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Québec.

Parti de Paris à 13h47, le vol AF352 s’est posé à l’aéroport international Jean-Lesage à 14h50, avec à son bord Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec, et Henri Hourcade, directeur général France, Air France-KLM.

«Je suis ravi d’inaugurer aujourd’hui notre quatrième liaison directe au Canada et la deuxième dans la province de Québec», a déclaré M. Hourcade.

Le Canada est le deuxième marché long-courrier le plus important pour la compagnie aérienne qui offre plus de 200 destinations à travers le monde.

Ces ajouts de vols directs contribueront à accroître l’offre au Canada de 15% par rapport à avant la pandémie. Québec est la quatrième destination d’Air France au Canada après Montréal, Toronto et Vancouver.

Trois vols par semaine

Air France assurera désormais trois vols hebdomadaires entre Québec (YQB) et Paris (CDG), les mardis, jeudis et samedis, jusqu’au 27 octobre 2022. Le service d’autocar Air France, reliant quotidiennement l’aéroport de Montréal Pierre Elliott Trudeau à Québec, restera accessible gratuitement à tous les clients en correspondance voyageant sur les ailes de la compagnie.

Les vols sont opérés par des Airbus A330-200 équipés des nouvelles cabines de voyage et d’une connexion wifi disponible tout au long du vol.

«Nous sommes très heureux d’accueillir aujourd’hui Air France à YQB. L’arrivée d’un des plus grands transporteurs au monde à Québec va fortement contribuer au développement socioéconomique de la grande région. Cette nouvelle liaison nous connecte avec le réseau mondial d’Air France et s’inscrit en droite ligne avec notre objectif d’offrir toujours plus d’options aux voyageurs d’ici», a souligné Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB).

Soulignons que l'Airbus A330-200 assurant le vol AF352 n’est pas le premier appareil aux couleurs d’Air France à se poser à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec. Le 14 juillet 1984, Le Concorde avait attiré plusieurs milliers de personnes. L’appareil mythique avait participé aux activités proposées dans le cadre de Québec 84 célébrant le 450e anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier au Canada.