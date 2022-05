Bill Guerin ne peut garantir le retour de Kevin Fiala

Le directeur général du Wild du Minnesota, Bill Guerin, a fait une déclaration qui ne rassurera probablement pas les partisans de sa formation concernant l’avenir de l’attaquant Kevin Fiala.

«Nous adorerions que Kevin soit de retour. Je ne sais toutefois pas si ce sera possible. Je suis incertain. Nous pouvons tout faire, mais à quel prix?», a affirmé le DG mardi, dont les propos ont été rapportés par le site sportif The Athletic.

Fiala deviendra joueur autonome avec compensation cet été. En 2021-2022, il a connu la meilleure saison de sa carrière avec des récoltes de 33 buts et 52 mentions d’aide pour 85 ponts en 82 rencontres.

Il a conclu une entente d’un an lui rapportant 5,1 millions $ cette saison.

Le Wild sera grandement hypothéqué par les rachats des contrats de Zach Parise et Ryan Suter dans les prochaines années, eux qui compteront pour plus de 12 millions $ en 2022-2023 et 14 millions $ en 2023-2024 sur la masse salariale du club. Selon le site spécialisé capfriendly.com, l’organisation du Minnesota ne dispose que de 1,5 million $ sous le plafond salarial en vue de la prochaine campagne.

Fiala est un membre du Wild depuis que Guerin a fait son acquisition des Predators de Nashville en retour de l’attaquant Mikael Granlund en février 2019. Il avait été le choix de première ronde (11e au total) des «Preds» lors du repêchage de 2014.