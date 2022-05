Blues contre Avalanche: combat revanche

Les Blues de St. Louis souhaiteront assurément venger le balayage qu’ils ont subi le printemps dernier contre l’Avalanche dès la ronde initiale. Cette fois, au premier tour, les Blues ont poursuivi sur l’erre d’aller de leur fin de saison. Au cours des 20 derniers matchs du calendrier régulier, ils ont maintenu un dossier de 14-4-2. Quant à l’Avalanche, il n’a fait qu’une bouchée des Predators de Nashville. Une série à l’image de sa campagne, au cours de laquelle Colorado a récolté 119 points, seulement trois de moins que les Panthers de la Floride, champions du calendrier régulier. Après la déception de 2020-2021 face aux Golden Knights de Vegas, l’équipe de Jared Bednar tentera d’atteindre le carré d’as pour la première fois depuis 2002.

• À lire aussi: Oilers contre Flames: une guerre de tranchées

• À lire aussi: Lightning contre Panthers: la bataille de la Floride

• À lire aussi: Rangers contre Hurricanes: une rivalité à naître

Fiche des Blues

3es Centrale, 109 pts

82 pj | 49 v | 22 d | 11 dp

Fiche de l’Avalanche

1er Centrale, 119 pts

82 pj | 56 v | 19 d | 7 dp

GARDIENS

Blessé à un œil à la suite d’un coup de bâton accidentel lors du troisième match face aux Predators, Darcy Kuemper devrait être de retour à son poste. Au moment de quitter, le gardien de la Saskatchewan affichait une excellente moyenne de buts alloués de 1,63 et un taux d’efficacité de ,934. Du côté des Blues, la tenue irrégulière de Ville Husso lors des matchs 2 et 3 face au Wild du Minnesota a incité l’entraîneur Craig Berube à faire appel à Jordan Binnington pour les trois suivants : trois gains des Blues. Binnington était devant le filet des Blues pour les trois affrontements contre l’Avalanche durant le calendrier régulier, avec un succès plutôt mitigé (1-2-0, moyenne de buts alloués de 3,78 et taux d’efficacité de ,897).

DÉFENSEURS

Impossible de passer sous silence la contribution du jeune défenseur Cale Makar. En quatre matchs, il affiche déjà 10 points au compteur. En raison de l’attention portée à Makar, Devon Toews passe sous le radar. Mais sa moyenne de 24 min 44 s de jeu par rencontre en fait un joueur très utile pour Bednar,--- surtout en infériorité numérique. La ligne bleue des Blues allie une combinaison intéressante entre le jeu physique et la finesse. Colton Parayko et Justin Faulk sont les meneurs de ce côté. La profondeur de St. Louis est cependant amputée par les cas incertains de Marco Scandella et de Torey Krug, blessés.

ATTAQUANTS

Évidemment, quand on pense à l’attaque de l’Avalanche,--- les noms de Gabriel Landeskog, de Nathan MacKinnon et de Mikko Rantanen nous viennent à l’esprit. Un défi coriace pour quiconque affronte le Colorado compte tenu de leur gabarit et de leur intensité. D’ailleurs, MacKinnon affiche un ratio de 1,54 point par match éliminatoire, le meilleur parmi les joueurs actifs. L’attaque des Blues n’a rien à envier à celle des autres formations. Au cours de la saison, neuf joueurs ont atteint le plateau des 20 buts. D’ailleurs, David Perron, Ryan O’Reilly et Vladimir Tarasenko ont chacun inscrit cinq filets au cours du premier tour.

UNITÉS SPÉCIALES

Les Blues ont inscrit huit buts en supériorité numérique, plus que n’importe quelle équipe au tour initial. Ils en ont marqué au moins un dans chacun des six matchs face au Wild. Ce qui n’empêche pas Colorado de dominer outrageusement la colonne de l’efficacité de l’attaque massive, alors que l’équipe a touché la cible à sept reprises en 16 occasions (43,8 %). En désavantage numérique, les Blues ont mieux fait au premier tour (83,3 % contre 76,9 % pour le club de Denver).

CONFRONTATIONS 2021-2022

Blues 1-2-0

Avalanche 2-1-0