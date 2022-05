POTVIN (née DONATO), Lucille



À Montréal, le mercredi 11 mai 2022 est décédée, à l'âge de 91 ans, Lucille Donato, épouse de M. Jean-Guy Potvin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Lynn et Marie-Josée (Marc); ses petits-enfants Gabrielle, Stéphanie, Marc-Antoine et Frédérique; son arrière-petite-fille Béatrice; ses frères Pierre (Thérèse) et André (Micheline), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 20 mai 2022 de 14h à 17h, suivi des funérailles au même endroit.