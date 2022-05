RANCO

Caporal Joseph-Antoine



Joseph-Antoine Ranco, fils bien-aimé de Giovanni Ranco et d'Orsola Castaldi-Mastrantuono, est allé rejoindre les étoiles... le samedi 30 avril 2022.Natif de Montréal, résidant de l'Estérel dans les Laurentides, il laisse à son tendre souvenir sa conjointe madame Lina Dumouchel, avec laquelle il a partagé 27 ans de bonheur.Nés de son union avec son épouse feu Paulette Tanguay (fille du Chef Alphonse Louis-Joseph Tanguay) sa merveilleuse compagne de 48 ans, il laisse ses enfants tant aimés Carole (Jerry Possner), Jean (Maureen Gauthier), Marilyn-Ann (Jacques Léveillé), Francine (Normand Baudry), Guy (Lisette Breton), Louis-Jacques, ses petits-enfants chéris Jade et Hans Ranco-Thibault, Roxane et sa petite chouette Fiona-Reena... ainsi que de nombreux autres parents et amis chers à son coeur.Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, PM du légendaire Corps-Provost, homme d'honneur et de coeur, il aurait sûrement aimé faire un cordial salut à tous ses compagnons des Forces Armées, leur amitié lui ayant été très précieuse.Une cérémonie commémorative aura lieu au:LAJEUNESSE FORTIN CENAC540 BOULEVARD SAINTE-FOYLONGUEUIL, QC J4J 1Y7mercredi 18 mai, à 14h30.Accueil à compter de 13h30.Planter un arbre à la mémoire de "Peppy" serait une belle manière de traduire votre sympathie.