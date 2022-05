D’une pierre deux coups pour Charles Philibert-Thiboutot

Charles Philibert-Thiboutot a fait d’une pierre deux coups, dimanche, à l’occasion du championnat canadien disputé à Burnaby, en Colombie-Britannique.

Il a établi une nouvelle marque québécoise sur 10 000 m et aidé son grand chum Lucas Bruchet à signer un chrono de 28 min 1 s 30 qui lui a procuré le titre canadien. De son côté, Philibert-Thiboutot a franchi le fil d’arrivée en 28 min 11 s 81 pour battre le record québécois de 28 min 42 s appartenant à Alain Bordeleau depuis 1984.

« C’est difficile de réussir un bon temps sur 10 000 m quand il n’y a pas de peloton, a expliqué le coureur de l’Université Laval. J’ai servi de lièvre à Lucas, qui est un très bon ami. Comme moi, Lucas n’est pas appuyé par Athlétisme Canada même s’il a participé aux Jeux olympiques de Tokyo sur 5000 m et réussi ses meilleurs résultats à vie au cours de la dernière année. J’ai décidé de l’aider et les organisateurs m’ont donné un cachet. Nous étions tous les deux gagnants. »

« Contrairement à moi qui peux voyager à l’étranger parce que je mise sur de bons commanditaires, Lucas a débuté sa carrière en enseignement et il s’agit fort probablement de sa dernière saison, de poursuivre Philibert-Thiboutot. On s’aide entre amis à l’occasion. » Les deux se retrouveront, samedi, au mariage de Bruchet, à Vancouver.

Bonne forme

Même si le 10 000 m n’est pas sa tasse de thé, Philibert-Thiboutot avait bon espoir de réaliser un bon temps. Son record personnel, réussi en novembre 2020, était de 28 min 45 s.

« Je suis en bonne forme et je savais que je pourrais réussir un gros record personnel sans devoir y mettre un gros effort afin de ne pas me péter les jambes en prévision de ma prochaine course, a-t-il raconté. Il fallait que je fournisse un effort constant et le record était à ma portée. C’était comme une séance d’entraînement avec plusieurs avantages. Ça me fait deux records en deux semaines. »

La semaine dernière à Los Angeles, il avait battu le record provincial sur 5000 m. Il détient aussi les marques du 1000 m, du mile et du 3000 m.

Il tentera de reprendre celui de 3 min 33 s 97 au 1500 m que William Paulson a réussi le 15 avril en Californie, record que Philibert-Thiboutot détenait depuis 2015.

Le protégé de Félix-Antoine Lapointe n’a pas l’intention de répéter son expérience sur 10 000 m à court terme.

« Je voulais ajouter ce record à mon palmarès, a-t-il indiqué, mais je vais me concentrer sur le 1500 m et le 5000 m cet été. Thomas Fafard sera capable de s’approcher et de battre le record d’ici un an. Quand ça sera le cas, je referai un 10 000 m. »

Chez les femmes, Anne-Marie Comeau est elle aussi montée sur le podium.

Avec un record personnel de 33 min 13 s 89, elle a remporté le bronze. Élissa Legault a terminé au 4e rang en vertu d’un temps de 33 min 19 s 94.

Il s’agit des 4e et 5e meilleurs temps par une Québécoise de l’histoire.