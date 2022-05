Jonathan Huberdeau est en mode gagner

SUNRISE | Jonathan Huberdeau avait déjà le statut de joueur étoile dans la LNH. Mais il a atteint un autre niveau encore plus rare, celui de super étoile. Les chiffres parlent d’eux-mêmes avec 30 buts, 115 points et un dossier de +35.

Huberdeau a écrit son nom dans le livre des records de la LNH pour un ailier gauche avec une récolte de 85 passes. S’il se dit heureux de sa saison, le Québécois cherche maintenant à l’oublier. Il a les yeux sur un objectif encore plus grand, celui de conduire son équipe vers une première conquête de la Coupe Stanley.

Vainqueurs des Capitals de Washington en six matchs au premier tour, les Panthers auront encore un long chemin avant la terre promise. Le Lightning de Tampa Bay, les gagnants de la Coupe Stanley en 2020 et 2021, se placera sur leur route pour une deuxième année d’affilée en séries.

« Cette année, c’était vraiment une belle année, a reconnu Huberdeau après l’entraînement matinal des Panthers au FLA Live Arena de Sunrise. J’ai aussi bien joué défensivement. C’était important pour moi. Ça m’a permis d’atteindre un autre niveau dans mon jeu. Je suis content de ma saison. Mais je veux aussi élever mon jeu pour les séries. Et je ne l’ai pas fait au premier tour. Pour le deuxième tour, je veux le faire. »

Insatisfait de son jeu

Sur le plan offensif, Huberdeau a connu un lent départ au premier tour avec trois points (1 but, 2 passes) en six matchs contre les Capitals.

« Non, je n’étais pas vraiment content de mon jeu contre les Caps, a-t-il rappelé. Je reste exigeant envers moi. Je veux participer aux succès de l’équipe. Mais le plus important, c’est de gagner. Quand je ne produis pas, je dois faire d’autres jeux et bien travailler défensivement. On a gagné, c’est ça l’important. »

« Pour le deuxième tour, je veux revenir plus relaxe et mieux jouer, a poursuivi celui qu’on surnomme « Huby Dooby Doo». J’étais un peu nerveux contre Washington. On a gagné le premier tour, c’était gros pour nous. Je veux maintenant avoir du plaisir et continuer la route. »

Avec « Jumbo Joe »

Connor McDavid a terminé au sommet de la LNH avec 123 points. Huberdeau et Johnny Gaudreau se sont partagé le deuxième rang à 115 points. À 27 ans, le Québécois a touché au chiffre magique des 100 points pour la première fois de sa carrière.

« Tu n’y penses pas vraiment quand tu te retrouves en séries, a-t-il répliqué. Mais oui, c’était le fun d’atteindre le plateau des 100 points. (Joe) Thornton m’a dit bienvenue dans le club sélect des gars de 100 points. C’était cool. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent atteindre ce chiffre. La LNH est un peu plus offensive maintenant, il y a eu plus de joueurs avec 100 points cette saison. C’était une bonne année. Mais je veux maintenant aussi faire un peu de points en séries pour mon équipe et l’aider à gagner. »

Thornton, qui n’a toujours pas joué depuis le début des séries avec les Panthers, a récolté 100 points ou plus à trois reprises au cours de sa carrière. Il l’a fait en 2002-2003 (101) avec les Bruins, en 2005-2006 (125) avec les Bruins et les Sharks et en 2006-2007 (114) avec les Sharks.

Cette saison, il y a eu huit joueurs avec 100 points et plus. On parle quand même d’un phénomène assez rare.

Plus en confiance

Aux yeux d’Andrew Brunette, Huberdeau appartient à la catégorie des grands de la LNH.

« Il joue comme une super-vedette, a dit l’entraîneur en chef des Panthers. Il a gagné en confiance avec son rendement contre Tampa au premier tour des séries l’an dernier. Il a tellement bien joué. Pour lui, de voir qu’il peut rivaliser avec les meilleurs au monde sur la plus grande tribune lui a donné beaucoup de confiance. »

« Il s’est présenté au camp en grande forme, la meilleure que j’ai vue en plusieurs années depuis que je suis ici et il a pris son envol. Il a commencé à croire qu’il pouvait jouer avec les meilleurs. »