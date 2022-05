Jeanick Fournier remporte «Canada’s Got Talent»

Le rêve de Jeanick Fournier s’est réalisé: la chanteuse et préposée aux bénéficiaires de Saguenay est la grande championne de la saison 2022 de l’émission Canada’s Got Talent.

Le suspense s’est étiré jusqu’à la toute fin. Dernière des huit participants à la finale à s’exécuter, l’artiste de 49 ans a d’abord été retenue parmi les trois candidats qui ont obtenu le plus de votes du public, à qui incombait de déterminer le vainqueur de la compétition.

Après l’élimination de la troupe de danse The Renegades, il ne restait plus qu’elle et l’autrice-compositrice-interprète Kellie Loder en lice.

Après quelques secondes qui lui ont certainement paru interminables, Jeanick Fournier a poussé un immense cri de joie quand l’animatrice Lindsay Ell a prononcé son nom.

«Un énorme merci aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Québec et du Canada pour votre support. Merci à mon équipe, merci à ma famille, merci à mon amoureux, merci à mes amis, merci à mes merveilleux enfants», a dit en français, puis en anglais, la lauréate pendant que son fils Yohan, un de ses deux enfants adoptifs atteints de trisomie-21, lui sautait dans les bras.

Sa victoire lui vaut notamment une bourse de 150 000 $ et une invitation à participer à un spectacle d’America’s Got Talent, à Las Vegas.

Un classique de Queen pour conclure

Après avoir chanté I Surrender, de Céline Dion, lors de son audition, puis opté pour Never Enough, du film Le maître de scène, en demi-finale, Jeanick Fournier a parié sur un classique de Queen pour la finale, The Show Must Go On.

Photo courtoisie, Jag Gundu/Canada's Got Talent

Dans une robe d’un bleu vif et soutenue par huit musiciens dont une section de cordes, Jeanick Fournier a encore une fois soulevé la foule, et les juges, grâce à sa voix puissante et son aisance sur scène.

«Le seul mot qui me vient en tête, c’est amour», lui a lancé le juge Howie Mandel.

Le célèbre et parfois impitoyable Simon Cowell, invité spécial mardi soir, lui a par la suite mentionné que son histoire était incroyable et qu’il comprenait pourquoi le public l’avait choisie pour prendre part à la finale.

«Tu as fait un excellent choix de chansons», a-t-il relevé.

Photo courtoisie, Jag Gundu/Canada's Got Talent

Reconnaissante

Dans une entrevue accordée avant sa dernière performance à l’émission diffusée par City-TV, Jeanick Fournier avait confié au Journal que, gagne ou perd, elle n’oubliera jamais le soutien que lui ont manifesté les Québécois durant son aventure.

«Je n’ai que de la reconnaissance et je veux dire un énorme merci au public québécois. Cela a créé un lien extraordinaire avec les gens. Ce qui me touche beaucoup et me nourrit, ce n’est pas de savoir le nombre de vues de mes vidéos, c’est quand Mme Thérèse vient me voir et me dit: vous m’avez donné des frissons, du bonheur et des émotions qui me font du bien. Je pense que les gens se reconnaissent en moi.»