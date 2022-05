La députée libérale Marwah Rizqy est enceinte

La députée libérale Marwah Rizqy attend un enfant à sa deuxième tentative de fécondation in vitro (FIV), a-t-elle révélé mardi.

C’est dans une publication sur Facebook que la députée de Saint-Laurent et conjointe du député libéral Greg Kelly a fait l’annonce de sa grossesse. Elle avait appris en décembre dernier que son premier traitement FIV n’avait pas fonctionné, mais cet échec ne l’a pas empêchée d’essayer de nouveau.

«Et je suis heureuse de partager avec vous officiellement la bonne nouvelle. Le deuxième traitement a fonctionné et je suis enceinte de quatre mois!» a ainsi écrit la politicienne.

La femme de 37 ans en a profité pour souligner le courage de toutes les femmes qui, comme elle, ont de la difficulté à concevoir. «À vous qui êtes dans l’attente d’un résultat positif, gardez espoir! Je comprends beaucoup mieux le processus et les nombreuses embûches pour affirmer sans me tromper que vous êtes fortes et courageuses», a mentionné Mme Rizqy.

Rapidement, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a réagi.

«Félicitations Marwah Rizqy et Greg Kelley, Député de / MNA for Jacques-Cartier! Beaucoup de bonheur à venir.»

D’autres personnalités politiques ont également félicité le couple, notamment la solidaire Ruba Ghazal qui a, elle aussi, passé par ce processus. «Ça me remplit d’une joie profonde quand le rêve d’être parents se réalise. Vous serez d’extraordinaires parents. C’est beau de vous voir aller, chers collègues», a-t-elle écrit.