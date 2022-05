L’Institut d’études anciennes et médiévales de l’Université Laval poursuit sa série de conférences grand public au Musée de la civilisation.

Cette activité, organisée par les professeurs Jonathan Bourgel et Éric Crégheur, présentée à l’Auditorium Roland-Arpin, propose une série de conférences sur des sujets variés liés au Moyen Âge et à l’Antiquité.

Mercredi, à 19h, Thierry Petit, professeur titulaire à la Faculté des lettres et des sciences humaines, abordera, lors de la conférence Le Sphinx dans tous ses états, une nouvelle interprétation, plus simple et plus profonde, que celles, souvent farfelues, attribuées à ce monstre féminin de la mythologie grecque.

Le 25 mai, à 19h, lors de la dernière conférence de cet événement, Anne-France Morand, professeure au Département des littératures, présentera les éléments d’une enquête sur la mort du petit Dionysos, fils de Zeus.

L’Institut d’études anciennes et médiévales de l’Université Laval, créé en 1999, a comme mission de diffuser des connaissances et promouvoir les études ainsi que la recherche dans le domaine de l’Antiquité et du Moyen Âge.

Les conférences sont ouvertes à tous et l’entrée se fait sous la forme d’une contribution volontaire. Les fonds qui seront recueillis seront reversés sous forme de bourses étudiantes et de soutien à l’Institut d’études anciennes et médiévales de l’Université Laval.