Mission accomplie pour l’Océanic

Dimanche, l’entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski Serge Beausoleil avait prévenu que son équipe n’avait pas l’intention de lancer la serviette malgré la défaite lors du match numéro un de la série face aux Remparts. Il fallait le prendre au mot.

La troupe de Serge Beausoleil a muselé l’attaque des Remparts de Québec lundi pour l’emporter 4 à 1 et ainsi niveler les chances dans la série trois de cinq entre les deux équipes. Tout ça, alors qu’ils ont perdu en cours de match les attaquants Louis Robin et Jacob Mathieu.

« On a joué à 10 attaquants pour presque tout le match. Je suis bien fier des gars. C’est notre étiquette. On veut compétitionner et on n’a pas laissé tomber », s’est réjoui Beausoleil.

Chose certaine, l’Océanic n’a pas éliminé les Sea Dogs de Saint-Jean par un coup de chance et ils l’ont de nouveau prouvé, lundi.

« On joue contre une équipe qui a terminé première au classement et qui n’a pas de faiblesse. Quand on arrive et qu’on joue contre eux, il faut leur donner le moins de marge de manœuvre possible et essayer de réduire le focus à des temps très restreints. Les gars font bien ça et sont réceptifs. »

Après avoir envoyé Patrik Hamrla devant le filet pour le premier match, Beausoleil avait fait appel à Gabriel Robert lundi et il a bien fait, bloquant 33 des 34 rondelles dirigées vers lui.

BUT RAPIDE

Blanchi la veille, l’Océanic n’a pas mis de temps avant d’inscrire son premier but de la série. La troupe de Serge Beausoleil a capitalisé sur son premier tir sur Fabio Iacobo, celui d’Alex Drover. Après que James Malatesta eut créé l’égalité en deuxième, Maël St-Denis, Drover et Alexandre Blais dans un filet désert ont marqué coup sur coup pour confirmer la victoire des Rimouskois.

Malgré tout, Patrick Roy n’avait pas l’impression que la meilleure équipe sur la patinoire l’avait emporté, lundi.

« Ç’a été le même genre de match qu’hier [dimanche]. On a dominé et la seule différence c’est que, la rondelle n’a pas rentré. [...] En troisième, on a eu plusieurs chances, mais le hockey n’est pas toujours juste et aujourd’hui, il ne l’a pas été. Je considère qu’on était la meilleure des deux équipes. Facilement. »

Devant le filet, Iacobo a cédé trois fois sur 17 lancers. Après le match, Roy ne savait toujours pas s’il continuerait avec son vétéran pour le match no 4.

« Les trois buts, il était caché. On ne peut pas critiquer le travail de notre gardien », l’a-t-il défendu.

LA PROMESSE DE GAUCHER

La série se transportera maintenant à Rimouski pour les matchs 3 et 4, jeudi et vendredi. Puisqu’il s’agit d’un trois de cinq, l’Océanic détient maintenant l’avantage de la patinoire.

« Dans un trois de cinq, c’est gossant un peu. Je ne le cacherai pas. En même temps, on est là et on va devoir bien jouer sur la route et trouver une façon d’aller gagner là. Ce n’est pas une place facile à gagner », ajoutait Roy.

De son côté, Nathan Gaucher a été plus incisif dans ses commentaires.

« Que l’Océanic ait l’avantage de la glace ça ne change rien pour nous. On va arriver prêts. Ils nous ont battus et ce n’est pas vrai qu’ils vont nous battre une autre fois. »

MEILLEUR ESPOIR

D’ailleurs, avant le match, la LHJMQ a remis le trophée Michael-Bossy, remis au meilleur espoir de la LHJMQ en vue du repêchage de la LNH, à Gaucher. Le joueur de centre des Remparts s’est vu remettre le trophée par son frère, Jacob et son père, Yannick.

Gaucher a par la suite remis la pareille à son frangin.

Alors qu’il rencontrait les médias après le match de lundi, il a annoncé à Jacob qu’il était le récipiendaire du trophée Guy-Carbonneau, remis au meilleur attaquant défensif dans la LHJMQ.