«Nous avons encore une chance si je reste ici» -Evgeni Malkin

Evgeni Malkin considère Pittsburgh comme sa deuxième maison. Il considère toutefois également que «les bons joueurs signent de bons contrats», ce qui forcera le directeur général Ron Hextall à travailler très fort pour garder le noyau des Penguins intact.

Sidney Crosby et Kristopher Letang sont les trois piliers de la formation de la Pennsylvanie depuis plus de 15 ans et ils lui ont permis de remporter trois coupes Stanley.

Toutefois, Letang et Malkin seront bientôt joueurs autonomes et cela pourrait bien signifier la fin d’une époque.

«Il y a une raison pour laquelle ces trois gars ont joué pour la même organisation aussi longtemps qu'ils l'ont fait. Ils ont établi la norme de ce que signifie être un Penguins», a habilement expliqué l’entraîneur-chef Mike Sullivan à l’occasion du bilan de fin de saison, mardi, à propos de l’importance du trio.

La famille d’abord

Malkin, lui, n’avait que de bons mots pour tout le monde. Il a fait part de sa volonté de rester avec l’équipe et de se retirer dans l’uniforme noir et jaune. Il semble tirer beaucoup de fierté des exploits qu’il a pu réaliser aux côtés de Crosby et de Malkin.

«C'est incroyable, a dit Malkin à propos de ses deux coéquipiers. Ils sont comme mes deux frères, un Canadien et un Canadien-Français. Ce n'est pas seulement le hockey, c'est la vie. Nous passons tellement de temps ensemble. "Sid" est un gars formidable. C'est mon joueur préféré, mon gars préféré.»

Le Russe, qui a amassé 20 buts et 42 points en 41 parties cette saison, estime par ailleurs que l’équipe, si elle reste intacte, peut encore viser les grands honneurs.

«Je veux toujours jouer une finale ou une demi-finale et je pense que nous avons encore une chance si je reste ici. Nous avons une excellente organisation, un excellent entraîneur et nous avons encore une chance de gagner.»

Cependant, sa propre famille sera toujours la priorité à ses yeux.

«L’argent n’est pas si important, mais j’ai une famille, des parents, et je veux un bon avenir pour eux.»

La clé?

Le casse-tête du DG ne se limitera pas au noyau. Sept attaquants, deux défenseurs et deux gardiens seront joueurs autonomes, pour un total de 11 contrats échus. Seulement deux d’entre eux, soit Kasperi Kapanen et Danton Heinen, sont avec compensation.

Bryan Rust pourrait bien être le joueur qui fera pivoter l’avenir du club. Il a accumulé 58 points (24 buts, 34 aides) en 60 parties cette saison, de sorte qu’il aura les outils pour obtenir une augmentation substantielle. Il touchait 3,5 millions $ au cours de la dernière saison.

«Je ne cherche pas à voler qui que ce soit, je veux juste ce que je juge juste; un contrat raisonnable, a-t-il fait valoir. Je pense et j'espère. J’aimerais penser qu’on pourra trouver un terrain d’entente.»

Malgré les attentes modestes de la part des experts, les Penguins se sont qualifiés pour les séries éliminatoires avec une saison de 103 points avant de s’incliner au terme d’une dure bataille de sept parties face aux Rangers de New York au premier tour.

Kristopher Letang veut jouer encore cinq ans

Photo d'archives, Martin Chevalier

Kristopher Letang s’est fait avare de commentaires sur les actuelles négociations entre ses agents et le directeur général des Penguins, Ron Hextall, mais il a réaffirmé son intention de rester à Pittsburgh.

L’arrière de 35 ans a connu sa saison la plus prolifique de sa carrière en 2021-2022 avec 10 buts et 68 points en 78 rencontres.

«L'objectif principal a toujours été de rester ici et de jouer à Pittsburgh, a dit Letang lors de son bilan de saison, mardi. J'ai certainement essayé d'aider à construire quelque chose de bien ici et je veux que ça continue.»

«En ce qui concerne les contrats, moi et "Hexy" étions clairs sur le fait que nous ne mentionnions rien à personne. Ça reste entre l'équipe et moi.»

L’ancien des Foreurs de Val-d’Or a également indiqué que sa santé était au beau fixe et que la retraite semblait encore bien loin, à ses yeux. Il croit pouvoir jouer encore quatre ou cinq saisons, au moins, lui qui prend très au sérieux son entraînement hors-glace dans cette optique.

Admiré

Le Québécois Mike Matheson a eu l’occasion de jouer avec Letang cette saison et il croit avoir développé une bonne chimie avec celui qu’il considère comme un modèle.

«Il était l'un des gars que j'ai toujours admirés en grandissant et je regardais son jeu.

«Il y avait assurément un moment où j’ai dû me pincer quand j’ai pu jouer avec lui, surtout en séries éliminatoires. Je pense que nous avons bien joué ensemble.»