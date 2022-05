Oilers contre Flames: une guerre de tranchées

Voici possiblement la série qui soulèvera le plus les passions au cours des deux prochaines semaines. La bataille de l’Alberta, une rivalité équivalente à celle qu’entretenaient le Canadien et les Nordiques, était attendue dans l’ouest du pays depuis plus de 30 ans. Les insuccès répétés, mais non synchronisés, des Oilers et des Flames ont fait en sorte que les deux rivaux n’ont pas croisé le fer en séries éliminatoires depuis 1991. Et il s’en est fallu de peu pour qu’on doive s’en passer encore. Tant Edmonton que Calgary ont eu besoin d’un septième match (et d’une prolongation dans le cas des Flames) pour rendre cette confrontation possible. On peut donc s’attendre à un duel robuste et à une ambiance survoltée dans chacun des amphithéâtres.

• À lire aussi: Blues contre Avalanche: combat revanche

• À lire aussi: Lightning contre Panthers: la bataille de la Floride

• À lire aussi: Rangers contre Hurricanes: une rivalité à naître

Fiche des Oilers

2es Pacifique, 104 pts

82 pj | 49 v | 27 d | 6 dp

Fiche des Flames

1ers Pacifique, 111 pts

82 pj | 50 v | 21 d | 11 dp

GARDIENS

Jacob Markstrom a repris là où il l’avait laissé en saison régulière en maintenant un taux d’efficacité de ,943 face aux Stars de Dallas. Au cours de l’hiver, le gardien des Flames a suffisamment impressionné la galerie, entre autres avec ses neuf jeux blancs, pour être l’un des finalistes au trophée Vézina. Cependant, sa fiche de 2-2-0, sa moyenne de buts alloués de 3,54 et son taux d’efficacité de ,884 contre les rivaux albertains cette saison a de quoi soulever des interrogations. Du côté des Oilers, on n’a pas cru bon régler le problème de régularité devant le filet. Par conséquent, l’entraîneur Jay Woodcroft n’a d’autre choix que de faire confiance au vétéran de 40 ans Mike Smith, et à ses attributs d’acrobate du Cirque du Soleil.

DÉFENSEURS

L’arrivée de Brett Kulak a amené une profondeur intéressante à la ligne bleue des Oilers, menée par Darnell Nurse. Cody Cedi connaît des moments surprenants en séries avec six points, alors qu’au cours du calendrier régulier, il en avait récolté 28 en 78 rencontres. La présence du vétéran Duncan Keith n’est pas à négliger non plus. Du côté des Flames, Noah Hanifin est l’homme de confiance de Darryl Sutter. Sa contribution offensive a été timide face aux Stars (un seul point), mais il a compensé par un travail acharné en défense. D’ailleurs, la ligne bleue des Flames semble déjà un peu amochée. Chris Tanev n’a pas pris part au septième match, alors qu’Oliver Kylington a dû visiter le vestiaire pendant plusieurs minutes après avoir chuté contre la bande.

ATTAQUANTS

Connor McDavid a connu un premier tour du tonnerre. Il est devenu le premier joueur depuis Rick Middleton, en 1993, à connaître six matchs de plus d’un point dans une même ronde. Neuf des 12 attaquants des Oilers ont touché la cible au moins une fois face aux Kings de Los Angeles. Néanmoins, la contribution offensive vient principalement de trois joueurs : McDavid, Leon Draisaitl, que Woodcroft a fini par réunir, et Evander Kane. L’attaque des Flames est un peu mieux répartie, quoique menée par Elias Lindholm, Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk. Tyler Toffoli a fini par marquer après avoir obtenu un nombre incalculable d’occasions. Le problème, c’est que ses coéquipiers et lui se sont butés à un Jake Oettinger en grande forme. La muraille ne sera pas aussi étanche devant le filet d’Edmonton.

UNITÉS SPÉCIALES

Au nombre de punitions qui sont décernées depuis le début du tournoi printanier, cet aspect du jeu pourrait être un avantage indéniable pour les Oilers. Face aux Kings, ils ont marqué près du quart de leurs buts (7 sur 27) avec l’avantage d’un homme. En contrepartie, l’unité de désavantage numérique de Calgary n’a cédé que deux fois en 24 occasions (91,7 %). Néanmoins, pour s’approcher d’Edmonton dans cette catégorie, les Flames devront faire mieux que les deux filets (en 24 tentatives) inscrits contre les Stars en supériorité numérique.

CONFRONTATIONS 2021-2022

Oilers 2-2-0

Flames 2-2-0