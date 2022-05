Portugal: 7 choses à ne pas manquer lors d’une visite à Porto

Traversée par le fleuve Douro, la deuxième plus grande ville du Portugal est aussi l’une des plus vieilles d’Europe. Son passé - et son présent - se découvrent un peu partout: dans les églises couvertes d’azulejos (carrelages), sur les petites terrasses animées, dans la fraîcheur des caves à porto. Se promener dans son dédale de rues pentues constitue l’une des meilleures façons d’en prendre le pouls. Voici quelques idées pour guider un peu vos déambulations.

Explorer le quartier Ribeira.

Absolument incontournable, le quartier Ribeira dégringole des collines de Porto en un labyrinthe de petites rues médiévales et d’escaliers, jusqu’au bord du fleuve Douro. Sa promenade au bord de l’eau est bordée de magasins, de restaurants et de cafés, et permet de photographier quelques «rabelos», ces bateaux qui servaient autrefois au transport du vin. Le quartier, achalandé et touristique, est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Goûter quelques pastéis de nata.

Le pastel de nata, cette fameuse tartelette à la crème portugaise, vient de Bélem (Lisbonne), mais on en trouve partout au Portugal. Au même titre que le gelato en Italie, elle a tendance à provoquer une petite dépendance chez le voyageur de passage! Plusieurs pâtisseries et cafés de Porto ont bonne réputation pour leurs patéis de nata. On a testé - et beaucoup aimé - la pâte bien feuilletée et la crème encore tiède de celles de Manteigaria et Fábrica de Nata. Envie d’une version végane? Rendez-vous chez Vegana By Tentutúgal.

Boire du porto à Vila Nova de Gaia.

Qui dit Porto dit porto! Pour faire une dégustation du fameux vin fortifié, rendez-vous dans l’une ou l’autre des réputées maisons de vins de Porto de Vila Nova de Gaia, sur la rive sud du Douro. Feirrera, Taylor’s, Calem, Sandeman et bien d’autres offrent des visites de leurs caves ainsi que des dégustations. Vous pouvez aussi opter pour un restaurant ou une terrasse au bord du fleuve.

Admirez la vue du haut du pont Dom Luís I.

C’est loin d’être le seul de Porto, mais ce pont se distingue par son élégante structure métallique et son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Construit dans les années 1880 par Théophile Seyrig, disciple de Gustave Eiffel, il comporte deux étages et se traverse facilement à pied. Du haut du tablier supérieur, vous aurez une vue inoubliable sur le fleuve Douro et sur ses deux rives colorées: Porto d’un côté, Vila Nova de Gaia de l’autre.

Essayer le sandwich francesinha.

Parmi les mets typiques de la région, il y a les tripes à la mode de Porto, mais aussi le sandwich «francesinha». Bien consistant, il se compose de différentes viandes (généralement saucisse, jambon, bœuf) entre deux tranches de pain recouvertes de fromage grillé four. Le tout est nappé d’une sauce tomatée à la bière et, si on le souhaite, couronné d’un œuf au plat. On vante beaucoup celui que sert le Café Santiago, mais vous en trouverez un peu partout sur votre chemin.

Faire la file (ou pas!) pour voir la «librairie Harry Potter».

Si vous préparez un voyage à Porto, vous avez sans doute entendu parler de la Livraria Lello, qui aurait inspiré J.K. Rowling lors de la rédaction de Harry Potter. L’autrice a beau avoir démenti cette affirmation en 2020, la (magnifique) librairie est une curiosité touristique. L’entrée payante, la file d’attente pour y accéder et la horde de visiteurs photographiant son bel escalier rouge peuvent toutefois tuer un peu la magie. À vous de voir!

Flâner en soirée sur les terrasses du quartier Cedofeita.

Ce quartier de Porto est le chouchou de plusieurs en raison de ses terrasses animées installées directement sur les trottoirs, ses petits cafés, ses restos portugais, ses auberges de jeunesse branchées (notamment le Selina) et ses jolies boutiques et galeries contemporaines. Près du centre et à distance de marche des principaux attraits de la ville, c'est un bon endroit où poser se valise lors d'un séjour.