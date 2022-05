Rajon Rondo au centre d’allégations de violence conjugale

Le joueur-vedette des Cavaliers de Cleveland Rajon Rondo aurait menacé de mort une femme en pointant sur elle une arme à feu sous les yeux de ses enfants durant une altercation survenue il y a quelques jours à l’intérieur de son domicile à Louisville, au Kentucky.

D’après ce qu’ont indiqué le réseau ESPN et le site TMZ lundi, la dame aurait demandé la protection d’urgence des services de l’ordre vendredi dernier, disant craindre pour sa sécurité et celle de sa progéniture. La victime alléguée aurait aussi mentionné avoir déjà éprouvé des ennuis avec le «comportement erratique, volatile et explosif» du basketteur.

Les mêmes sources ont précisé que Rondo devra rester éloigné de la femme et de ses enfants, la distance minimale à ce propos étant fixée par un juge à 500 mètres. De plus, il devra remettre toute arme à feu qu’il aurait en sa possession au shérif du comté de Jefferson. Par ailleurs, l’athlète de 36 ans n’a pas été appréhendé et n’est pas accusé ou soupçonné de crime par les autorités jusqu’à nouvel ordre.

En 2021-2022, il a inscrit en moyenne par match 4,8 points. Les «Cavs» l’ont acquis des Lakers de Los Angeles en cours de saison.

