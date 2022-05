Rangers contre Hurricanes: une rivalité à naître

Il n’y a jamais eu une série quatre de sept entre les Rangers et les Hurricanes. En 2020, les deux équipes s’étaient affrontées lors du tour de qualifications (trois de cinq). Les « Canes » avaient balayé les New-Yorkais. Pour atteindre le deuxième tour, la Caroline a triomphé des Bruins de Boston en sept matchs, gagnant leurs quatre parties à la maison. Les « Blueshirts » ont également signé une victoire en sept rencontres. Ils ont effacé un retard de 3 à 1 dans leur confrontation contre les Penguins de Pittsburgh. Artemi Panarin a marqué le but gagnant en prolongation lors de la rencontre ultime au Madison Square Garden. L’équipe de Gerard Gallant a démontré beaucoup de caractère au premier tour en réalisant des remontées dans les trois matchs où elle faisait face à l’élimination.

Fiche des Rangers

2es Métropolitaine, 110 pts

82 pj | 52 v | 24 d | 6 dp

Fiche des Hurricanes

1ers Métropolitaine, 116 pts

82 pj | 54 v | 20 d | 8 dp

GARDIENS

Igor Shesterkin devrait remporter pour la première fois de sa jeune carrière le trophée Vézina. Le Russe de 26 ans n’a pas joué à la hauteur de son talent en début de séries contre les Penguins, mais il a retrouvé ses sens pour les matchs cruciaux. Avant cette saison, il n’avait qu’un match d’expérience en séries. Il y a plus de doutes dans le camp des Hurricanes. Toujours blessé, Frederik Andersen n’a pas enfilé ses jambières depuis le 16 avril. En son absence, au premier tour, Antti Raanta et Pyotr Kochetkov ont eu à se partager le travail. L’entraîneur Rod Brind’Amour a fait confiance à Raanta dans les quatre derniers duels face aux Bruins. Il s’était blessé au début du deuxième match après un contact avec David Pastrnak.

DÉFENSEURS

Les Hurricanes ont l’un des bons groupes de défenseurs de la LNH. Jaccob Slavin est probablement l’une des étoiles qui passent le plus dans l’ombre. Au premier tour éliminatoire, il a mené son équipe avec huit points (2 buts, 6 passes) en plus de maintenir un différentiel de +10. Brett Pesce et Brady Skjei sont aussi très fiables, alors que Tony DeAngelo a relancé sa carrière à Raleigh. Chez les Rangers, ils ont le récipiendaire du trophée Norris en 2021 avec Adam Fox. Après lui, les Américains K’Andre Miller, Jacob Trouba et Ryan Lindgren jouent des rôles très importants au sein du top 4. Lindgren s’était absenté pour trois matchs face aux Penguins.

ATTAQUANTS

Sebastian Aho, Andreï Svechnikov, Teuvo Teravainen, Vincent Trocheck, Martin Necas, Seth Jarvis, Jordan Staal et Nino Niederreiter. Ce n’est pas le talent et la profondeur qui manquent chez les Hurricanes. Brind’Amour peut même utiliser Jesperi Kotkaniemi, Max Domi et Derek Stepan au sein de son quatrième trio. Les Rangers ont, quant à eux, un marqueur de 52 buts en Chris Kreider, un ailier de 96 points en Artemi Panarin et un centre de 81 points en Mika Zibanejad. Les jeunes Alexis Lafrenière, Kaapo Kakko et Filip Chytil devront encore connaître une bonne série. Acquis des Jets de Winnipeg, Andrew Copp a fait mal aux Penguins avec sept points en sept matchs.

UNITÉS SPÉCIALES

Les Rangers ont roulé à un bon rythme en supériorité numérique avec six buts en 19 occasions (31,6 %). Les Hurricanes ont généré plusieurs punitions face aux Bruins, mais ils n’ont pas touché la cible souvent avec cinq filets en 36 tentatives (13,9 %). Les « Canes » ont trôné au sommet de la LNH cette saison en désavantage numérique à 88,0 %. Ils ont connu une légère baisse au premier tour à 79,3 %.

CONFRONTATIONS 2021-2022

Rangers 1-3-0

Hurricanes 3-1-0