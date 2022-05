Un ado de 13 ans porté disparu à Gatineau

La police de Gatineau demande l’aide du public pour retrouver rapidement un adolescent de 13 ans porté disparu depuis mardi matin.

Augustin Bertoli a été vu pour la dernière fois en matinée, alors qu’il quittait sa résidence située dans le quartier du parc Champlain, dans le secteur d’Aylmer, pour se rendre à l’école.

Les proches du garçon s’inquiètent pour sa sécurité. Les policiers souhaitent le retrouver pour s’assurer de son bien-être.

L’adolescent, qui se déplacerait à pied, mesure entre 1,57 mètre (5 pi 2 po) et 1,65 mètre (5 pi 5 po) et il est de stature mince. Il a les cheveux châtains courts et les yeux bruns.

Les gens qui apercevraient Augustin Bertoli sont invités à communiquer immédiatement avec les policiers de Gatineau, 819 246-0222.