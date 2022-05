Un choix que Phillip Danault ne regrette pas

Quand Phillip Danault a choisi de poursuivre sa carrière avec les Kings de Los Angeles l’été dernier, il a affirmé qu’il voulait obtenir une chance de faire ses preuves offensivement dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Lundi, au bilan de fin de saison du club californien, le Québécois a affirmé que toutes ses attentes avaient été comblées.

«Sur la glace, j’ai dépassé mes objectifs. J’en suis très fier», a-t-il dit.

Pendant ses six saisons avec le Canadien de Montréal, Danault a été limité à des missions défensives. Il a excellé dans celles-ci, mais il avait l’impression qu’il pouvait aussi en faire davantage dans la zone adverse.

«Je savais que je possédais des habiletés offensives et j’avais besoin de quelqu’un qui croyait en moi. C’est ce qui s’est produit ici. Rob Blake [le directeur général des Kings] m’a approché, m’a offert un contrat et a cru en moi. J’ai tout donné sur la glace et j’ai été récompensé. Je me suis prouvé à moi-même et au reste du monde que je pouvais inscrire des buts et faire une différence tous les soirs.»

En 2021-2022, Danault a connu la deuxième meilleure saison de sa carrière sur le plan des statistiques offensives. Il a touché la cible 27 fois et fourni 24 mentions d’aide pour 51 points en 79 rencontres. Il a d’ailleurs été choisi le joueur par excellence des Kings cette saison.

Des promesses tenues

Après avoir choisi les Kings au détriment du CH en juillet dernier, Danault avait révélé que l’organisation de Los Angeles lui avait fait des promesses concernant son utilisation.

«Tout ce qu’ils [les Kings] m’avaient promis est arrivé, a-t-il affirmé. Ils m’ont fait confiance et j’ai montré ce que j’étais en mesure de faire. Ils m’ont utilisé dans des situations différentes comparativement à Montréal. J’ai vraiment apprécié cela et c’est ce que je désirais quand j’ai signé ici. Ils ont respecté ce qu’ils m’avaient dit l’été dernier.»

Danault a aussi profité du bilan de fin d’année des siens pour parler de la différence entre les marchés de Los Angeles et de Montréal.

«C’est plus calme et je peux respirer un peu mieux. Dans ce type de marché [Montréal], il y a beaucoup plus de pression. Toutes les petites erreurs ou les détails sont soulignés. Cela a cependant fait de moi le joueur que je suis aujourd’hui. J’ai aimé mon expérience là-bas, mais c’était bien d’être un peu plus libre cette année.»

Le natif de Victoriaville a aussi discuté de l’arrivée de Marc Bergevin chez les Kings. Ce dernier a été embauché à Los Angeles comme consultant au DG, après avoir été congédié de son poste de directeur général du Canadien à la fin du mois de novembre.

«C’est la "business" du hockey. Ce qui s’est déroulé dans le passé est dans le passé, a indiqué Danault. Je suis sûr qu’il est heureux ici et qu’il doit avoir beaucoup moins de pression. Nous savons tous que Montréal est un marché plus difficile.»