Un superbe honneur individuel pour Patrick Roy?

Patrick Roy est l’un des directeurs généraux de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en lice pour le trophée Maurice-Filion, remis annuellement au DG de l’année.

Le circuit Courteau a fait l’annonce des candidats pour la saison 2021-2022, mardi. En plus du DG et entraîneur-chef des Remparts de Québec, les autres dirigeants dans la course sont Jim Hulton (Islanders de Charlottetown) et Stéphane Julien (Phoenix de Sherbrooke).

Les trois hommes ont montré de belles qualités de bâtisseur en repêchant et en obtenant via des transactions plusieurs joueurs-clés de leur formation respective.

L’équipe de Roy a remporté le troisième championnat de la saison régulière de l’ère moderne du club grâce à un impressionnant dossier de 51-15-2 cette année.

Du côté de Hulton, les Islanders se sont faufiliés au deuxième rang du classement général de la LHJMQ avec une fiche de 48-13-7. L’homme de 53 ans avait été le récipiendaire du trophée Maurice-Filion lors de la campagne 2020-2021.

Pour ce qui est de Julien, le Phoenix a conclu sa saison régulière avec 46 victoires et a ainsi pris le premier rang de l’Association de l’Ouest. Le directeur général a été l'architecte d'une reconstruction rapide de son équipe qui avait terminé au 16e rang l'année dernière.

Le trophée Maurice-Filion est décerné depuis la campagne 2005-2006 et a été nommé en l’honneur de l’ancien entraîneur des Remparts ayant dirigé entre 1969 et 1972.