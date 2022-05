Une rue pétionnière verra le jour à Longueuil

Une partie de la rue Saint-Charles Ouest, à Longueuil, sera complètement fermée à la circulation à partir du 23 juin prochain afin de favoriser l'aménagement de terrasses et l'animation du quartier.

Ainsi, le tronçon situé entre les rues Saint-Sylvestre et Saint-Jacques sera converti en passage piéton du 23 juin au 2 octobre 2022. Cet été, la Ville de Longueuil pourra bénéficier d'installations amusantes et d'activités rassembleuses censées animer la vie de quartier.

«Après deux ans de pandémie, nous avons tous envie de nous retrouver, de nous rassembler et de célébrer, comme en témoigne déjà l’affluence sur les terrasses depuis le retour des chaudes températures», a fait remarquer la mairesse Catherine Fournier.

La piétonnisation d'une rue favorisera la relance économique du secteur et sera particulièrement bien accueillie des commerces environnants qui pourront profiter des rassemblements dans cette partie de la ville. «Les études le prouvent : la piétonnisation d’une rue favorise la mobilité active dans le secteur, une sécurité accrue des usagers et une plus grande convivialité des espaces publics. [...] Tous ces facteurs réunis favorisent le dynamisme commercial et l’effervescence du quartier», a indiqué la mairesse.

Or, tous les commerçants ne s'entendent pas sur les bénéfices qu'une rue piétonnière peut leur apporter. Plusieurs ont communiqué leurs craintes face aux effets d'une telle rue sur la circulation. Mais le conseilleur municipal du district Saint-Charles, Sylvain Larocque, les a rassurés.

«Une soirée d’information avec les commerçants s’est tenue hier soir, au cours de laquelle des améliorations ont déjà été accueillies favorablement. Ce projet-pilote participe directement à notre objectif de dynamiser la rue afin de développer une véritable image de marque culturellement vibrante, verte et accueillante pour toutes les générations, dont les familles, en concertation avec les commerçants du quartier», a-t-il précisé.

Pour l'animation des espaces du quartier, la Ville injectera une somme de près d'un million de dollars, censée supporter plusieurs initiatives comme l'installation de mobilier coloré, l'ajout de supports à vélo et la gratuité du stationnement prolongé, entre autres.