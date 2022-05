Victor Wanyama est le mieux rémunéré chez le CF Montréal

Le milieu de terrain Victor Wanyama est le joueur du CF Montréal qui reçoit le plus gros chèque de paie.

• À lire aussi: Un bon test pour la défense du CF Montréal

• À lire aussi: Lionel Messi viendrait en MLS dès 2023

C’est ce qui a été possible d’apprendre mardi, quand l’Association des joueurs de la Major League Soccer (MLS) a révélé les salaires des athlètes composant le circuit Garber.

Le Kényan de 30 ans touche un salaire garanti d’un peu plus de 3 millions $. En 10 matchs jusqu’à maintenant cette saison, Wanyama a amassé deux mentions d’aide et a réussi 83,9 % de ses passes.

L’attaquant Bjorn Johnsen est le seul autre membre du club à gagner plus de 1 million $. Rudy Camacho est le défenseur le mieux rémunéré du onze montréalais avec un salaire garanti de 554 000 $.

Djordje Mihailovic, qui connaît un début de saison exceptionnel, touchera un total de 751 875 $ en 2022. L’Américain a récolté six buts et quatre aides en 11 rencontres.

Parmi les aubaines jusqu’à maintenant cette saison chez le CF Montréal, on retrouve notamment Kei Kamara (94 000 $), Ismaël Koné (68 125 $), Sebastian Breza (84 000 $) et Joel Waterman (133 909 $).

Les Québécois Samuel Piette et Zachary Brault-Guillard et Mathieu Choinière ont respectivement droit à des salaires de 429 750 $, 319 375 $ et 134 238 $.

La 16e plus grosse masse salariale

Au total, la formation de la Belle Province dépense un peu plus de 12,9 millions $. Il s’agit d’environ 900 000 $ de plus qu’en 2021. C’est également la 16e plus grosse masse salariale de la MLS.

L’Atlanta United FC trône au sommet des équipes les plus dépensières du circuit avec des engagements de 21 millions $. Le Galaxy de Los Angeles suit de près avec 20,1 millions $. L’Inter Miami CF, qui était la formation avec la masse salariale la plus imposante en 2021, est troisième avec 18,9 millions $.

Du côté des autres clubs canadiens, le Toronto FC (15,2 millions $) et les Whitecaps de Vancouver (11,9 millions $) sont aux huitième et 18e rangs en ce qui concerne les dépenses pour leur personnel sur le terrain.

Le joueur le mieux rémunéré de la MLS est le milieu de terrain du Fire de Chicago Xherdan Shaqiri avec 8,153 millions $. Le top 3 est complété par les attaquants Javier Hernandez (Galaxy de Los Angeles) et Gonzalo Higuain (Inter Miami CF), avec respectivement 6 et 5,793 millions $.

Il y a par ailleurs 91 joueurs du circuit nord-américain qui toucheront plus de 1 million $ en 2022.

Les salaires des joueurs du CF Montréal

Nom – Position – Salaire de base – Salaire garanti