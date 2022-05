ST-AUBIN, Michelle



Le 11 mai 2022, au CISSS des Laurentides à St-Jérôme, Michelle (Réjeanne) St-Aubin nous a quittés paisiblement à l'âge de 94 ans.Fille de feu M. Henri St-Aubin et feu Mme Antonia Durocher, elle laisse dans le deuil sa soeur Reynalda Bigras, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux amis proches.La famille tient a remercier le personnel des Résidences les Vignobles et le personnel des Résidences Le Voilier pour leurs soins et attentions.Il n' y aura pas de visite au salon. Une prière sera dite au cimetière de Mont-Rolland le mercredi 25 mai 2022 à 13 h 30. Direction funéraire:10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME