GAUTHIER Normand



À Prévost, le 11 mai 2022, est décédé à l'âge de 77 ans, M. Normand Gauthier, conjoint de Mme Anne-Marie Huot.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil les enfants d'Anne-Marie, Éric Labelle (Julie Hubert), Marie-Josée Labelle (Peter Buri), les petits-enfants Mathilde, Charles-Alexis, Sarah et Laura.Il quitte également sa soeur Mme Nicole Gauthier (feu Alain Sarrasin), son frère Robert Gauthier (Danielle Berthiaume), ses beaux-frères, belles-soeurs, ses filles Josée et Nancy ainsi que ses autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 9 juillet à 13h en l'église de St-Canut où la famille y recevra vos condoléances à compter de midi.SVP compensez l'envoi de fleurs par des dons à un organisme de votre choix.Monsieur Normand Gauthier a été confié à la