JONES, Jacques



1935 - 2018De Blainville, sont décédés, Mme Laurence Fréchette (6 avril 2018) fille de feu Antoine Fréchette et de feu Irène Tremblay et M. Jacques Jones (5 janvier 2022) fils de feu Armand Jones et de feu Aline Labelle.Ils laissent dans le deuil, Mme Renée Montreuil (feu Réginald Fréchette), ainsi que M. Pierre-Paul Jones (Lise Daltério), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 28 mai de 14h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée en leurs mémoires ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe.L'inhumation des cendres aura lieu le vendredi 10 juin à 11h30 au cimetière de Sainte-Anne-du-Lac.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Drapeau-Deschambault.