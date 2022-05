RAYMOND (Hogue), Thérèse



À St-Jérôme, le 14 mars 2022, est décédée Mme Thérèse Hogue à l'âge de 85 ans, épouse de feu Henri Raymond.Elle laisse dans le deuil ses fils Claude (Lyne Courcelles) et André (Brigitte Millaire), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 28 mai 2022 à 11 h à l'église St-Antoine (705 boul. des Laurentides, St-Jérôme, QC, J7Z 4M6). La famille y sera présente dès 10 h pour recevoir les condoléances.L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.DESROSIERS & FILS INC.