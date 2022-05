CARON, Darcquise



À l'Hôpital du Haut-Richelieu, le 8 mai 2022, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Darcquise Caron, originaire de Rouyn Noranda.Elle laisse dans le deuil son époux Raynald Cornellier, ses enfants Mario (Geneviève Maude Cloutier), Sonia (Christophe Morin) et Natalie Cornellier (Yanique Martin), ses petits-enfants, Ariane, Olivia, Jean-Simon et Florence, ses frères et soeurs, Roger (Linda Humphrey), Claudette, (Gustave Gironne), Denis (Claudette Jutras), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.L'accueil de la famille aura lieu samedi le 21 mai 2022 à 13h suivi des funérailles à 14h à l'église Notre-Dame de Bonsecours, 750 1 ère Rue, Richelieu, Qc, J3L 3W4.La famille tient à remercier l'équipe de médecins, d'infirmiers et infirmières du CHUM ainsi que de l'Hôpital du Haut-Richelieu.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux fondations respectives.