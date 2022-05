VINCENT, André



Subitement, à Contrecoeur, le 8 mai 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Vincent, natif de St-Bruno-de-Montarville, fils de feu Anita Grisé et de feu Rosaire Vincent.Il laisse dans le deuil ses fils Benoit (Nancy), Pascal (Roxanne), Philippe (Stéphanie) et ses petits-enfants Anthony, Frédérique, Tania, Raphaël, Liam et Mikael, ses soeurs Suzanne, Danielle, son frère Claude ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 21 mai de 10h à 13h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 13h en chapelle du complexe et de là au cimetière de St-Bruno-de-Montarville pour 14h30.