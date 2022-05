LAMARCHE, Paulette

(née Juneau)



À son domicile, le 24 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Paulette Lamarche (née Juneau), bénévole de la Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens et ancienne présidente du Club de l'Âge d'Or, épouse de feu M. Roger Lamarche, demeurant à Montréal.La défunte laisse dans le deuil son fils bien-aimé André Lamarche, retraité de la Brasserie Molson, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis, ainsi qu'un ami de la famille, Pierre.Madame Paulette Lamarche (née Juneau) est partie rejoindre, outre son époux, ses soeurs et son frère: Cécile, Noëlla et Jean-Paul.La famille recevra les condoléances le mardi 24 mai 2022 dès midi à la1008 ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES J5M 2V5Une liturgie de la Parole sera célébrée le mardi 24 mai 2022 à 14h en la chapelle de la résidence funéraire. Inhumation au Cimetière de St-Lin-Laurentides.La famille tient à remercier le Dr Picard et le Dr St-Aubin, le personnel infirmier des soins à domicile ainsi que le personnel du CLSC d'Ahuntsic pour les bons soins prodigués.Direction funéraireANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com