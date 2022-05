LANGEVIN, Michel



À Salaberry-de-Valleyfield, le 10 mai 2022 à l'âge de 83 ans, est décédé M. Michel Langevin.Il laisse dans le deuil ses filles : Nathalie et Sophie, leur mère Anita Legault, son frère Jacques Langevin (Denise Boisvert), son filleul Frédérick, sa nièce Michelle Carter de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le vendredi 27 mai 2022 de 14h à 15h30 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS 450-225-2200Une liturgie de la Parole sera célébrée le vendredi 27 mai 2022 à 15h30 en la chapelle du salon funéraire. Il reposera ultérieurement au cimetière de Coteau-du-Lac.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'hôpital du Suroît de Salaberry-de-Valleyfield.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital du Suroît pour les soins prodigués et l'empathie démontrée à leur père.