DESMARAIS, Claude



Le 13 mai 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Claude Desmarais, époux de Mme Liliane Desmarais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Line (Richard Guay), Michel (Rachel Jeanty) et Jean-Luc, ses petits-enfants Mathieu (Vicky Chicoine), Louise (Pierre-Alexandre Viel) et Catherine, ses arrière-petits-enfants Jules et Louis, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous recevra le samedi 28 mai 2022 dès 13h en l'église François-Xavier de Verchères. Les funérailles suivront à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Honoré-Mercier seraient appréciés.McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.com