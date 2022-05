BEAULIEU, Thérèse

Entourée de l'amour de sa famille et de ses amis, Thérèse Beaulieu est décédée doucement et sereinement, le 24 avril 2022, à Montréal, à l'âge de 82 ans.Fille de feu Ernest Beaulieu et feu Lucienne Hickok, elle est partie rejoindre feu Richard Pichette, avec qui elle a eu ses enfants : Michèle (Denis Couillard), Patrick (Tamar Smith) et Benoit (Mélanie Bourgeois). Elle laisse également neuf petits-enfants: Valérie, Vincent, Mireille, Jules, Céline, Nikola, Benjamin, Stéfanie et Renaud, ainsi que Laéna et Mikaelle Couillard et plusieurs arrière-petits-enfants qui se souviendront de leur grand-grand-maman au grand coeur.Tous se souviendront d'une femme aux yeux pétillants, déterminée et avant-gardiste, généreuse et rassembleuse, animée de curiosité et d'un bel humour, qui aimait la vie et qui l'a vécue pleinement.Merci Maman. Tu as été un exemple à bien des égards. Tu nous laisses en héritage l'amour de la vie, de la liberté et le respect pour autrui et nous t'en sommes reconnaissants. Sois sans crainte, on va profiter de la vie! Merci pour tout.La famille tient à remercier Annie Bouchard pour sa complicité, ainsi que le personnel de Westmount Square et du CLSC Métro pour leur humanité.Une célébration de sa vie aura lieu ultérieurement pour les proches.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Kenauk ou à l'Association de la neurofibromatose du Québec.