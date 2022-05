8 activités accessibles en transport en commun à faire à Montréal et ses environs

Le mercure à la hausse vous donne envie de planifier 1001 activités, au point où vous vous demandez si vous aurez assez de 24 heures dans une journée?

Pour éviter de perdre votre temps précieux dans les embouteillages et la recherche de stationnement, pourquoi ne pas rentabiliser vos déplacements en optant pour les transports en commun?

Que vous soyez un usager occasionnel ou en visite à Montréal (et ses environs) pour quelques jours, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) vous invite à vous procurer les titres de transport Soirée illimitée (valide de 18 h à 5 h le lendemain – 5,75$) et Week-end illimité (valide de 16 h le vendredi à 5 h le lundi – 14,50$).

Ces titres vous permettent de vous déplacer un nombre illimité de fois sur les réseaux de tous les opérateurs de la grande région métropolitaine de Montréal (exo, RTL, STL et STM), ce qui vous donne accès à tous les modes de transports collectifs: bus, métro et train. Une solution pratique, flexible, économique et écologique!

Voici donc 8 activités à ne pas manquer à Montréal et ses environs prochainement:

1. Vibrez au rythme des festivals de musique

Que ce soit le Festival Santa Teresa à Sainte-Thérèse (19 au 22 mai | accessible en train et en autobus exo), le Festival Metro Metro au Parc olympique (20 au 22 mai | station de métro Pie-IX), les Francos de Montréal (9 au 18 juin | station de métro Place-des-Arts), le Festival International de Jazz (30 juin au 9 juillet ­|­ station de métro Place-des-Arts) ou Osheaga (29 au 31 juillet ­| station de métro Jean-Drapeau), il y en a pour tous les goûts!

2. Assistez à un spectacle d’humour

Bon nombre d'humoristes fouleront les planches de l’Olympia (station de métro Berri-UQAM) dans les prochains mois, dont Louis-Josée Houde (19 mai + 9, 15, 21, 22 juin), Dominic Paquet (20, 21 mai), Mariana Mazza (26, 27 mai) et Rachid Badouri (16 au 20 juin). Adeptes d’humour, vous voilà servis!

3. Vivez des expériences gourmandes

Pour une expérience culinaire unique, Le Central (station de métro Saint-Laurent), le Time Out Market (station de métro McGill) et Le Cathcart (station de métro McGill) sont des destinations incontournables! Installés en plein cœur du centre-ville, ces espaces gourmands comprennent une foule de restaurants gastronomiques et des bars, en plus d'accueillir des performances artistiques et musicales diverses. Plaisir garanti!

4. Faites des découvertes culinaires

Montréal regorge de bonnes tables pour vous faire vivre des expériences culinaires inoubliables. On pense, entre autres, au populaire restaurant Joe Beef (station de métro Lionel-Groulx), au classique Toqué! (station de métro Square-Victoria-OACI), à l’éclaté Le Mousso (station de métro Sherbrooke ou Beaudry) ou à l’exotique Damas (station de métro Outremont).

5. Passez la journée au Quartier DIX30

Boutiques, restaurants, cinémas, salles de spectacle, jeux d’évasion, hôtels, spas... On trouve tout le nécessaire pour une journée bien remplie au Quartier DIX30 (autobus RTL 14, 214, 35, 39), à Brossard. Et pour celles et ceux qui auraient envie de sortir de leur zone de confort, rendez-vous à Oasis Surf pour vous initier au surf le temps d'un après-midi.

6. Divertissez toute la famille dans le Vieux-Port de Montréal

Activités interactives, expériences par le jeu et découvertes grâce à la vulgarisation scientifique sont au rendez-vous au Centre des sciences de Montréal pour le plaisir des petits et des grands. Profitez de votre visite dans le Vieux-Port pour faire l'essai d'autres activités comme La Grande roue, les parcours aériens Voiles en Voiles et la tyrolienne MTL Zipline (station de métro Champ-de-Mars, autobus 715).

7. Assistez à la 55e Finale des Jeux du Québec

La Place Bell (station de métro Montmorency, à Laval) accueille de nombreux événements sportifs, dont la 55e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra du 22 au 30 juillet 2022. Venez voir les meilleurs athlètes de toutes les régions du Québec – âgés de moins de 18 ans – s’affronter pour remporter les grands honneurs dans leur discipline respective.

8. Initiez-vous au trampoline

Avec une succursale à Anjou (station de métro Honoré-Beaugrand + autobus 141, 28), Kirkland (exo1-gare Beaconsfield, autobus 217), Brossard (autobus 44, 47, 49) et Laval (autobus 63, 76), les centres de trampoline iSaute constituent l’activité idéale pour lâcher votre fou et dépenser votre énergie. Au menu: une section pour les sauts, un terrain de basket-ball et ballon-chasseur, des fosses de cubes en mousse pour tenter des acrobaties aériennes et une section réservée aux plus petits sauteurs. Bref, une activité sportive et divertissante pour toute la famille!

Pour que vos loisirs soient une partie de plaisir, optez pour les titres métropolitains Soirée illimitée et Week-end illimité et déplacez-vous autant de fois que vous le voulez, quel que soit le mode de transport collectif que vous choisissez. Pensez aussi à télécharger l'application mobile Chrono, qui vous permettra de planifier facilement tous vos déplacements.