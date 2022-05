ST-JACQUES, Jean-Paul



De Saint-Benoît, le 3 décembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Paul St-Jacques, époux de Mme Nicole Fauteux, fils de feu M. Urgel St-Jacques et de feu Mme Marguerite Nadon.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre et France, ses petits-enfants: Jean-Christophe (Chloé), Andréane, Virginie (Maxime), Jérémie (Maude), Mathys, Thomas et Laurent, ses arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances le samedi 28 mai 2022 dès 10h en :9155, rue Dumouchel, St-BenoitLes funérailles auront lieu à 11h ce même jour, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du Centre d'accueil de St-Benoit.