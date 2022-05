GARDNER, Soeur Clémence



Fille de la Sagesse(Soeur Clémence Marie de Jésus)Soeur Clémence Gardner est décédée à la Maison Mère des soeurs de la Providence le 5 mai 2022 à l'âge de 89 ans dont 66 ans de vie religieuse. Née à Ste Perpétue de Nicolet, elle était la fille de feu Edmond Gardner et de feu Angéline Beauchemin.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil, ses deux soeurs: Colette et Gisèle (soeur de l'Assomption), ses neveux et nièces ainsi que toutes les personnes qu'elle a connues comme enseignante, en service à l'hôpital Ste-Justine et d'autres groupes qu'elle a rejoint en tant que bénévole dans différents organismes.Une célébration aura lieu à la Maison Mère des Soeurs de la Providence le 6 juin 2022. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse La Présentation de la Vierge à Dorval.Les Filles de la Sagesse remercient sincèrement tout le personnel de Carrefour Providence pour les bons soins prodigués à Soeur Clémence depuis plusieurs années.