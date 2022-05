Biden «soutient avec force» la demande d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède

Le président américain Joe Biden «salue avec chaleur et soutient avec force les candidatures historiques de la Finlande et de la Suède pour une adhésion à l'OTAN», selon un communiqué publié mercredi par la Maison Blanche.

• À lire aussi: La Russie ferme le bureau de la CBC/Radio-Canada à Moscou

• À lire aussi: La Finlande et la Suède se rapprochent de l'OTAN, nouvelles redditions à Azovstal selon Moscou

• À lire aussi: [EN DIRECT] 84e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

«Pendant que leurs demandes d'adhésion à l'OTAN sont examinées, les États-Unis travailleront avec la Finlande et la Suède pour rester vigilants face à toute menace contre notre sécurité commune, et pour décourager et faire face à toute agression ou menace d'agression», assure par ailleurs l'exécutif américain.

Le président démocrate, qui recevra jeudi la Première ministre suédoise Magdalena Andersson et le président finlandais Sauli Niinistö à la Maison Blanche, se dit «impatient de travailler avec le Congrès américain et avec nos alliés de l'OTAN pour faire rapidement entrer la Finlande et la Suède dans la plus solide alliance de défense de l'histoire».

Les deux pays ont soumis mercredi leurs demandes d'adhésion à l'OTAN, mais la Turquie, dotée comme tous les pays membres d'un droit de veto en cas d'élargissement, a refusé mercredi l'ouverture des pourparlers d'adhésion.

Historiquement non-alignées, la Suède et la Finlande ont opéré un revirement depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a également fait basculer leurs opinions publiques, auparavant réticentes à rejoindre l'OTAN.

À l'exception d'Ankara, leurs candidatures ont été reçues avec enthousiasme par les autres pays membres.

Et en particulier par les États-Unis, qui sans attendre le dépôt officiel des candidatures avaient déjà manifesté leur soutien et engagé d’intenses tractations.

Mercredi, le ministre américain de la défense Lloyd Austin recevait ainsi son homologue suédois Peter Hultqvist.

«Les États-Unis soutiennent fermement la candidature de la Suède à l’OTAN. Vos capacités sont modernes, pertinentes et importantes et votre arrivée au sein de l’alliance nous permettra à tous de nous défendre mieux», a estimé le chef du Pentagone.

Le ministre suédois a pour sa part affirmé que «la Russie cherche à modifier l’ordre international et la sécurité de l’Europe».

«Son attaque contre l’Ukraine représente une menace structurelle à long terme pour la sécurité européenne. C’est un moment où les démocraties d’Europe et d’Amérique du Nord doivent s’unir contre l’agression pure et simple de la Russie», a-t-il déclaré.

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est de son côté entretenu avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, selon la diplomatie américaine.

La Turquie peut fermer la porte de l’Alliance aux deux pays nordiques à deux occasions: en refusant de signer les protocoles d’adhésion ou en refusant de les ratifier. L’unanimité des 30 membres de l’Alliance est impérative pour chacune des étapes.

Ankara accuse la Suède d’être «la pépinière d’organisations terroristes» comme le PKK kurde et reproche aux deux pays nordiques de ne pas approuver les demandes d’extradition de personnes accusées d’être des «terroristes» ainsi que d’avoir gelé des exportations d’armes vers la Turquie.