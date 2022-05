GAGNON-VILLENEUVE, Nicole



24 janvier 1938 - 12 mars 2022À son domicile, le 12 mars 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Nicole Gagnon-Villeneuve.Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée, Paule et David, ses petits-enfants Thomas, Flavie et Loric, ses soeurs Michelle et Roberte (Jules), ses belles-soeurs Danielle et Nicole, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Ses funérailles auront lieu à l'église de St-Eustache, 123 rue Saint-Louis, le samedi 21 mai, à 11h. Les portes de l'église seront ouvertes dès 10h. Famille, amis et connaissances sont invités à partager ce moment de recueillement.www.salonsfunerairesguay.com